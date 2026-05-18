Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Davor Božinović o uhićenju ubojice u Drnišu: Policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas
FOTO Ovo je okrutni ubojica iz Drniša
Ovako je uhićen Kristijan Aleksić: Okrutni ubojica bježao potpuno gol
Gdje su ga otkrili: 'Imao je vatreno oružje i nož od 20 cm'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Navijačka drama u Istri

Signalna raketa pogodila mladića (20) na tribini u Rovinju: Završio s teškim ozljedama

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
18.05.2026.
u 12:58

Nakon kriminalističkog istraživanja, rovinjska policija utvrdila je sumnju da je 38-godišnjak počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom

Teške tjelesne ozljede zadobio je 20-godišnjak iz Rovinja u subotu popodne kad ga je na nogometnom stadionu u Rovinju, za vrijeme odigravanja utakmice, pogodila signalna raketa koju je s vanjske strane stadiona ispalio 38-godišnjak, kojeg je u nedjelju privela policija. Nakon kriminalističkog istraživanja, rovinjska policija utvrdila je sumnju da je 38-godišnjak počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Njega se sumnjiči da je u subotu, oko 17.35 sati, s vanjske strane stadiona, u Ulici Stjepana Radića ispalio signalnu raketu koja je ozlijedila 20-godišnjaka koji je stajao na sjevernoj tribini. Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 38-godišnjak je u nedjelju u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave te se protiv njega podnosi i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

FOTO Ovo je okrutni ubojica iz Drniša: Pogledajte privođenje Kristijana Aleksića
Vozila policije i vatrogasaca
1/39
Ključne riječi
riječka bolnica Rovinj teške ozlijede policija signalna raketa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!