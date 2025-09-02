Naši Portali
NA OPĆOJ SKUPŠTINI UN-A

Raste pritisak na Izrael: Još jedna članica EU-a najavila priznanje palestinske države

An Israeli armoured personnel carrier (APC) manoeuvres in Gaza, as seen from the Israeli side of the border
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
02.09.2025.
u 06:16

Belgija će se pridružiti potpisnicima Njujorške deklaracije, otvarajući put rješenju s dvije države, odnosno palestinskoj državi koja koegzistira u miru uz Izrael, rekao je ministar vanjskih poslova Maxime Prevot

Belgija će priznati palestinsku državu na zasjedanju Opće skupštine UN-a, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, povećavajući međunarodni pritisak na Izrael nakon sličnih poteza Australije, Velike Britanije, Kanade i Francuske. Pod sve većim globalnim kritikama zbog rata u Gazi, Izrael je nezadovoljan zbog najava niza zemalja da će se formalno priznati palestinsku državu na sjednici UN-ova tijela tijekom ovog mjeseca.

Belgija će se pridružiti potpisnicima Njujorške deklaracije, otvarajući put rješenju s dvije države, odnosno palestinskoj državi koja koegzistira u miru uz Izrael, rekao je Prevot u objavi na X-u. Odluka dolazi "u svjetlu humanitarne tragedije koja se odvija u Palestini, posebno u Gazi, i kao odgovor na nasilje koje Izrael čini kršeći međunarodno pravo", dodao je Prevot.

Belgija će također razmisliti o uvođenju 12 sankcija Izraelu, poput zabrane uvoza proizvoda iz njegovih naselja i revizije politika javne nabave s izraelskim tvrtkama, kao i proglašenje vođa Hamasa personama non grata u Belgiji, rekao je Prevot.

Palestinci već dugo traže državu na Zapadnoj obali i u Gazi pod izraelskom okupacijom, s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Sjedinjene Države tvrde da se takva država može uspostaviti samo izravnim pregovorima između Izraelaca i Palestinaca. Belgija, članica Europske unije, donijela je odluku o pojačanju pritiska na izraelsku vladu i Hamas, rekao je Prevot.

Godine 2024. najviši sud Ujedinjenih naroda presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i njezina naselja, nezakonita te da izraelsku vojsku treba što prije povući. Izrael tvrdi da teritoriji nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornom zemljištu, ali Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju ih okupiranim teritorijem.
Ključne riječi
Belgija palestinska država Izrael

Komentara 2

Pogledaj Sve
ER
Erazmo
07:52 02.09.2025.

Drzava palestina nikada nije povijesno postojala kao ni narod zvan palestinci!To su sve fiktivna priznanja kao priznanja Tibeta .Niti Izrael (sada) niti palestinci zele zasene dve drzave.Palestinci su to odbili vise puta ,a sada je to nemoguce jer niti Izrael to ne zeli.Pitanje Judeje i Samarije je bitno za Izrael zbog strateske vaznosti i ne razumijem zasto bi Izrael imao manje prava na te teritorije.Jeruzalem je "gotova prica" jer je priznat od SAD-a kao i Golan.Gaza je upitna ,ali Izrael nece dopustiti da gazom vladaju teroristi.Dok USA podrzava Izrael,odluke UN-a su nebitne.

Avatar nekakav
nekakav
07:05 02.09.2025.

kakve koristi od formalnog priznanja palestine kao države, jer je ona kao država formirana 48-e rezolucijom un-a? 80 godina svijet koji ima moć, to je trenutno zapad, mirno gleda kako izrael sistematski uništava područje te palestine, svaki njihov otpor proglašava terorizmom, uništava im naselja, protjeruje, i naseljava svoje. zamislite da su našu hrvatsku vojsku 92-e svi tretirali kao terorističku organizaciju, da je jna protjerivala selo za selom, grad za gradom, rušila do temelja, i tamo se naseljavali srbi, zambijci, ujguri....sve nas strpali u istru, svaki naš pokušaj poboljšanja našeg statusa bi jna riješila rušenjem pola istre. svaki izlazak iz tog geta bi se provjeravao do gole kože. svaki kruh koji bi ulazio bi se pregledavao, svaka roba bi danima čekala na granici, taman da se pokvari. to je politika izraela o kojoj mediji šute i ne prokazuju domaće političare koji ne sankcioniraju to. zašto je zabranjeno holokaust provjeravati, brojke, javno sumnjati u neke stvari oko njega...? i zašto bi bilo grozno na spomeniku žrtvama holokausta napisati 'free palestine'?! pa to je ironija sudbine, da narod koji se 80 godina prodaje kao žrtva radi još groznije zločine nad drugim narodom.

