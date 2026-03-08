Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POPULARNA TURISTIČKA DESTINACIJA

Snažan potres u Grčkoj: Ljudi istrčali na ulice, prijavljeni odroni i nestanci struje

VL
Autor
Veečrnji.hr
08.03.2026.
u 10:23

Hitne službe i lokalne vlasti provode preglede objekata u naseljima blizu epicentra.

Snažan potres pogodio je u nedjelju rano ujutro sjeverozapad Grčke. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra i Geodinamičkog instituta Nacionalnog opservatorija u Ateni, potres magnitude 5,8 zabilježen je u 5:32 po lokalnom vremenu, pišu tamošnji mediji. Epicentar je bio u blizini grada Ioannine u regiji Epir, nedaleko od granice s Albanijom. Potres se dogodio na relativno maloj dubini od oko pet kilometara, zbog čega se snažno osjetio u okolnim gradovima i selima. Podrhtavanje tla trajalo je nekoliko sekundi, a osjetilo se i na Jonskim otocima te u zapadnim dijelovima Grčke.

Mnoge je građane potres probudio iz sna, nakon čega su u strahu izašli iz svojih kuća i stanova. Lokalni dužnosnici izvijestili su o privremenim nestancima električne energije u dijelovima Ioannine, a zabilježeni su i manji odroni stijena uz pojedine dionice autoceste Egnatia Odos. Seizmološke mreže zabilježile su i nekoliko naknadnih potresa, među kojima i jedan magnitude oko 4,7. Stručnjaci upozoravaju da su dodatni, slabiji potresi mogući tijekom sljedećih sati ili dana. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o većim oštećenjima na zgradama. Hitne službe i lokalne vlasti provode preglede objekata u naseljima blizu epicentra.
Ključne riječi
Grčka potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!