Snažan potres u Grčkoj: Ljudi istrčali na ulice, prijavljeni odroni i nestanci struje

Snažan potres pogodio je u nedjelju rano ujutro sjeverozapad Grčke. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra i Geodinamičkog instituta Nacionalnog opservatorija u Ateni, potres magnitude 5,8 zabilježen je u 5:32 po lokalnom vremenu, pišu tamošnji mediji. Epicentar je bio u blizini grada Ioannine u regiji Epir, nedaleko od granice s Albanijom. Potres se dogodio na relativno maloj dubini od oko pet kilometara, zbog čega se snažno osjetio u okolnim gradovima i selima. Podrhtavanje tla trajalo je nekoliko sekundi, a osjetilo se i na Jonskim otocima te u zapadnim dijelovima Grčke.

5.9 magnitude earthquake felt west of Ioánnina, Greece, according to preliminary GlobalQuake data.#Greece #earthquake pic.twitter.com/RmPrtaHdk2 — Global Pulse (@movielover93582) March 8, 2026

Mnoge je građane potres probudio iz sna, nakon čega su u strahu izašli iz svojih kuća i stanova. Lokalni dužnosnici izvijestili su o privremenim nestancima električne energije u dijelovima Ioannine, a zabilježeni su i manji odroni stijena uz pojedine dionice autoceste Egnatia Odos. Seizmološke mreže zabilježile su i nekoliko naknadnih potresa, među kojima i jedan magnitude oko 4,7. Stručnjaci upozoravaju da su dodatni, slabiji potresi mogući tijekom sljedećih sati ili dana. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o većim oštećenjima na zgradama. Hitne službe i lokalne vlasti provode preglede objekata u naseljima blizu epicentra.