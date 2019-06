Rajić zbog problema s kičmom nije raspravno sposoban i odgađa suđenja, a istovremeno je u BiH bio 30 puta

Kada mislite da ste sve čuli i vidjeli, onda pohodite jednu od hrvatskih sudnica i doživite nešto novo. Poput npr. činjenice da čovjek koji je operirao kičmu, te zbog toga nije raspravno sposoban jer mora na višemjesečne terapije, pa se zbog toga rasprave odgađaju, istovremeno 30 puta odlazi u BiH!?

A upravo to otkrilo se u nastavku suđenja Vladi Rajiću i ostalima optuženima za odavanje tajni iz najtanjih policijsko - uskočkih istraga. Riječ je o postupku, koji se bez već pomaka, vuče od 2012., kada su Rajić i njegovi suoptuženici uhićeni. Suđenje je, nakon duže pauze, zbog Rajićevih zdravstvenih problema nastavljeno u utorak, a onda se doznalo da je Rajić, u posljednjih godinu dana najmanje 30 puta napuštao Hrvatsku i automobilom prelazio granicu s BiH, dok se, istovremeno, na sudu u Zagrebu nije pojavljivao pravdajući se bolešću.

A kada je rasprava počela, ništa nije ukazivalo na obrat do kojeg će doći. Vještak Davor Duvančić kazao je da je Rajić zbog problema s kičmom nesposoban za suđenje, te da još barem idućih četiri mjeseca neće moći doći na sud ni pratiti glavnu raspravu. Vještak je u nalazu napisao i da se Rajiću zdravstveno stanje u posljednje vrijeme čak i pogoršalo jer očito nije dobro reagirao na terapiju što ju je dobivao. Naveo je tako da je Rajić bitno smršavio od silnih lijekova koje je uzimao, a sve ga je to, kazao je vještak i psihički dosta potreslo.

- Do ordinacije je prije nekoliko dana došao u invalidskim kolicima - kazao je među ostalim vještak.

A onda je u sudnici pukla prava “bomba”. USKOK je, naime, sudskom vijeću prezentirao, kako su od lani u nekoliko navrata tražili da Rajića tajno nadzire, jer su sumnjali u tvrdnje vještaka Duvančića da je Rajić raspravno nesposoban.

Tajno prateći Rajića, policija je utvrdila da je on od 21. lipnja 2018. do 16. lipnja ove godine tridesetak puta odlazio u BiH. Te su informacije potvrđene i kroz granični informacijski sustav. Uz to, barem 16 puta Rajić je na ta putovanja išao sam, odnosno vozio je svoj automobil. Prema tajnim snimkama napravljenima 12. travnja ove godine Vlado Rajić je otvarao prtljažnik svog vozila, saginjao se u njega, vadio neke stvari. Kako je to moguće, pitao je Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a vještaka Duvančića.

- Ako je uzeo lijekove protiv bolova nije isključeno da je mogao nešto od toga napraviti. No, ne vjerujem - kazao je vještak, koji je i dalje ostao kod svog nalaza da je Rajić raspravno nesposoban.

- Pa i ranjen čovjek može nekada učiniti ono što se možda čini nemoguće - dodao je vještak.

USKOK je priložio još neke dokaze, poput onog iz sustava e-Visitor iz kojeg proizlazi da je Rajić u listopadu lani bio prijavljen u hotelu Minerva u Varaždinskim Toplicama, no u isto to vrijeme njegov mobitel lociran je u Zagrebu.

- Nalaz sam napravio na osnovu medicinske dokumentacije i pregleda. I dalje tvrdim da je optuženi raspravno nesposoban. Ne znam kamo je točno u posljednje vrijeme putovao, no govorio mi je kako je zbog neučinkovitosti propisane terapije zatražio pomoć nekog travara - kazao je vještak.

Rajićeva odvjetnica Željka Pokupec kazala je da je Rajić išao fizioterapeutu u Mostar, te se obvezala da će tu dokumentaciju dostaviti naknadno.

Sudsko vijeće je nakon toga predložilo da se postupak razdvoji u odnosu na Rajića no s tim se nisu složili ni USKOK ni njegova obrana. On je optužen da je bio vođa skupine koja je organizirala trgovinu povjerljivim informacijama iz tajnih istraga, pa bi razdvajanje postupka zbog jedinstva dokaza, bilo prilično komplicirano.

No, nije isključeno da će se i to dogoditi budući da bi za neke okrivljenike iz Rajićeve skupine mogla uskoro nastupiti zastara. Sud je odlučio da Rajića ponovno pregledaju vještaci, ovoga puta s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.