'Radimo za Airbus, BMW, Katar, Francuze... a mogli bismo i više da možemo naći dovoljno radnika'

Posljednji silazak s autoceste iz Zagreba za Slavonski Brod prije naplatnih kućica. Rugvica, nakon Ikee. Kada siđete, gotovo u istom trenutku u daljini, na pet minuta vožnje, vidjet ćete veliki objekt na čijem se pročelju ističe ime Bajkmont.

Ova obiteljska tvrtka jedna je od onih u Hrvatskoj o kojoj se u široj javnosti malo zna, odnosno zna se nedovoljno, a koja u Europi i svijetu ima najviše referencije. Također, odumiranje proizvodnje i industrije u nas tvrtke poput Bajkmonta čini još i važnijima, odnosno ta ista činjenica čini uspjeh Bajkmonta zapravo iznimnim pothvatom. Kada dođete u dvorište nove moderno opremljene tvornice ove tvrtke, primijetit ćete mnogo kontejnera s logotipom Vertiv, vodeće američke tvrtke za izgradnju modularnih data centara. U Bajkmontu objašnjavaju da im je Vertiv dugogodišnji kupac za koji proizvode čelične konstrukcije te koji ovdje u Rugvici proizvodi dijelove data centara za velike svjetske IT tvrtke.

– Imamo s njima i tzv. non disclosure agreement, možemo puno toga vezano za njih reći, no ne i slikati, iz pogona ne smiju izaći nikakvi detalji – govori nam Miroslav Bajkovec, direktor Bajkmonta, dok razgledamo velika kućišta u koja će se postaviti serverska računala.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Na dva ovakva elementa počiva cijeli sustav na kojem funkcionira i Mercedes. Metal je naš, sve ostalo je elektronika koju radi Vertiv. Proizvodnja za njih velik je dio našeg proizvodnog programa i imamo zaista velike narudžbe – govori Bajkovec, koji je s bratom Ivanom tvrtku naslijedio od oca, koji je počeo osamdesetih godina s bravarskom radionicom u Sesvetama, na nekih 15 minuta od lokacije u Rugvici.

Ondje je nastalo pet hala, koliko ih je stalo na parcelu, a Bajkmont danas radi na još dvije lokacije, u Rugvici, gdje je kupljena još jedna parcela na koju će se i ta nova velika hala širiti, i u Sisku, u industrijskoj zoni na lokaciji bivše željezare, za što se Bajkmont odlučio računajući na to da u tom gradu s industrijskom tradicijom i metalskom školom ima potencijala za traženu domaću radnu snagu.

Povratak iz Amerike

Odokativnom procjenom rekli bismo da je hala u Rugvici dugačka kao dva nogometna igrališta, površina je 15.000 četvornih metara i treba vam neko vrijeme da je prođete, a priznat ćemo i kako hodanje po metalnoj hodnici na visini od 15-ak metara jest, rekli bismo, posebno iskustvo.

– Vidite pročelje zgrade, namjerno je konstrukcija vani, kao da je zgrada izvrnuta. To je upravo zato da se vidi što mi jesmo, što radimo, čelične konstrukcije dio su našeg identiteta. A kako radimo, govori ono što smo do sada napravili, kao i ono što je u tijeku – govori nam Miroslav Bajkovec nakon što smo stigli u prostor u kojem se nalazi uprava tvrtke. Jednostavno namješteno, bez šminkerskih detalja poput kakvih PlayStationa, Xboxova ili sličnoga. Ovo je posve drukčija priča.

– Nama uvijek nedostaje vremena i ljudi. U ovom trenutku brojimo 145 djelatnika, među kojima su neki koji su ovdje radili i kada je to bio tek očev obrt, a da ih imamo više, da možemo pronaći ljude s potrebnom razinom znanja i kvalitete, preuzimali bismo i više poslova. U situaciji smo prekapacitiranosti pa priličan broj ponuda i preskačemo. Veseli da nas toliko cijene i nije nam drago odbiti, ali ovaj broj ljudi za posao koji nam se nudi nije dovoljan – govori nam direktor Bajkmonta.

To se sasvim točno može zaključiti već nakon letimičnog pogleda na projekte koji su u tijeku. Jedan od njih je i izrada konstrukcija za Airbus.

– Mi za njihove pogone radimo konstrukcije za sastavljanje određenih vrsta aviona, i to tako da s njihove strane dolazi informacija o kakvom se zrakoplovu radi te njegovi gabariti, na temelju čega mi onda radimo konstrukciju s koje se onda taj avion sastavlja – kaže Ivan Bajkovec, koji je ovdje, osim što je suvlasnik, i glavni inženjer. U Bajkmont se vratio iz Amerike, gdje se školovao i imao iznimno plaćen posao. Po njega je otišao brat, za kojeg su u Americi mislili da je stigao u posjet ili čak i da bi sam kod brata tražio posao, no bilo je obrnuto. Ivan je ključan za tehnološke procese koji u Bajkmontu moraju biti besprijekorni. Jer tvrtke s kojima rade ne priznaju ništa manje. Takva je tvrtka i BMW u Dingolfingu.

– Svuda su zahtjevi visoki, a u BMW-u posebno. Tamo ne žele ništa osim najkvalitetnijega, za konstrukciju se moraju koristiti najbolji mogući materijali, sve mora biti izrađeno po specifikaciji. I uz to je njihova logistika nevjerojatno organizirana, sve je po redoslijedu. Jave da naš kamion ima vremenski okvir tog i tog datuma i on ne smije nipošto kasniti, a ako uranite, to nije njihov problem. Jasno da smo uvijek tu dan ranije, sigurno je sigurno – kaže Miroslav Bajkovec.

Jedna od najboljih referencija bit će Smithsonianov Nacionalni zrakoplovni i svemirski muzej u Washingtonu, koji se gradi nasuprot Capitol Hillu. Tamo Bajkmont postavlja strukture nadstrešnica slobodnih oblika iznaulaza. Hrvatska se dugo borila da bi imala važniju ulogu u europskom projektu fuzije. Nekoliko naših tvrtki danas sudjeluje u njegovoj realizaciji, a jedna od njih je i Bajkmont.

– U eksperimentalnom reaktoru ITER naše su konstrukcije postavljene na posudu reaktora, na koju su postavljeni magneti kojima se kontrolira plazma koja mora doseći temperaturu od 150 milijuna Celzijevih stupnjeva. To je projekt budućnosti i za nas jedno novo iskustvo – kaže Ivan Bajkovec. Domaću će javnost zanimati i projekt u Osijeku, to su krovne strukture na novom stadionu na Pampasu.

– Nismo sigurni da postoji još neka tvrtka koja bi znala napraviti krovnu strukturu za stadion. Mi smo sada uključeni u stadion u Osijeku, a prije toga napravili smo slično i na Rujevici u Rijeci. Dinamo? Da se nas pita, mi bismo srušili postojeću građevinu i napravili novu, manju, to bi sasvim sigurno bilo jeftinije od obnove onoga što sada stoji tamo. Krovne strukture zapravo nisu toliko skupe, bez obzira na varijantu o kojoj se radi, bili to spojeni ili zasebni krovovi – kažu braća Bajkovec.

Posao s francuskom željeznicom

Veliki povratak željeznice kao temeljnog oblika prijevoza tereta u Europi donio je još jedan veliki posao za Bajkmont. Državna francuska željeznica SNCF od ove naše tvrtke naručuje metalne konstrukcije za vagone koji se izrađuju upravo u pogonu u Sisku. I to bi bio sasvim logičan potez.

– Taj posao izuzetno je teško dobiti jer morate imati puno bolju ponudu od domaćeg ponuđača. Ponuda može biti bolja, no ako zaista ne donesete veliku razliku, tada će posao otići nekim Francuzima. I to je po meni normalno, a istodobno sam i ponosan jer smo dobili posao za koji smo i vrlo dobro plaćeni, kao i obično kada se o Francuzima radi. Međutim, očekivao sam da ćemo u novom pogonu raditi daleko lakše, odnosno računali smo da nalaženje kadrova neće biti problem. Ipak, ne uspijevamo bez obzira na to što su tamo ne tako davno radile željezara i rafinerija. Čini se da su oni najbolji još prije otišli prema stranim zemljama, a oni koji su ostali navikli su se na sustav rada iz nekih prošlih vremena. Svejedno, ne predajemo se, nismo išli za time da uvozimo radnike, imamo tek jednog Filipinca i manji broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Jer, budimo realni, i iz takvih dalekih zemalja najbolji će opet otići u gospodarski snažnije zemlje. Iako smo mi ovdje u potpunosti uredili i opremili kuću za smještaj radnika iz drugih zemalja. Spašava nas zagrebački prsten, gdje još ima mladih koji žele raditi ovakav posao, a šteta je što školstvo ne prepoznaje potrebu za kadrom tradicionalnog tipa. Iako je i to nedovoljno da prihvatimo sav posao koji nam SNCF nudi. Velika je to šteta, pogotovo jer smo tamo napravili i Most gromova – kaže Miroslav Bajkovec. Razgovarati o otpadu u ova vremena pomodno je, a jedan od uspjelih projekata u dovršenju koji vole isticati kao iznimno dobar su sortirnice otpada, od kojih se jedna nalazi u pariškom okrugu Nanterre, odmah ispod Palače pravde. Dobro ste pročitali, ispod Palače pravde. Druga je u okrugu La Defense.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Tamo je to riješeno tako da se jednostavno odvaja mokro od suhoga, gdje se na kraju procesa formiraju bale reciklažnog otpada koje se iz postrojenja naprosto izvezu. Iznimno smo zadovoljni kako to sve ispada, uskoro će projekt biti u cijelosti dovršen – govori nam Miroslav Bajkovec. Zapravo je prva velika vijest o Bajkmontu bila ona o konstrukciji Facebookova podatkovnog centra u švedskoj Lulei. Takvi su projekti sada jedna od specijalnosti Bajkmonta pa je sada jedan od projekata podatkovni centar Meeza u Kataru. Doista je onako kako se čini, Bajkmont je izvozna tvrtka koja ostvaruje 70 posto svojih prihoda u projektima izvan granica Hrvatske.

– Sjećam se našeg prvog izvoza, vrijednost je bila tek 45.000 eura. Nisam imao tog ljeta što raditi pa sam došao vidjeti može li se nešto raditi kod oca. Bio je upit nekih Francuza, prikupio sam dokumentaciju, malo pogledao po internetu, nitko nije vjerovao. Međutim, oni su došli, radilo se o Groupe Fives koja danas zapošljava 55.000 ljudi u svijetu. Gotovo da nismo znali što je to dubinska analiza tvrtke zbog koje su oni došli. Na kraju su pitali imamo li mi mjerač varova da naprave i taj pregled. Nismo imali, posudio sam ga i odnio im ga u Karlovac, gdje su bili smješteni, jer gledali su još neke tvrtke. Dobili smo posao, no ne zato što smo bili dobri, rekli su mi poslije da nismo bili ni blizu, nego zato što su se uvjerili da zaista želimo raditi kada ih je taj instrument dočekao na recepciji – kaže Miroslav Bajkovec

Međunarodne nagrade

Danas je Bajkmont renomirana tvrtka visokih referencija. Jedna je atrakcija i nova zgrada 200 godina stare tvornice viskija Macallan u Škotskoj.

– Zahtjev je tamo bio da sve ostane maksimalno uklopljeno u okoliš te da u interijeru dominira drvo, u što smo presvukli svoju metalnu konstrukciju. Odabrani arhitektonski ured napravio je rješenje, a mi onda na temelju toga radimo tehnička rješenja na našim softverskim rješenjima, proračune statike, potrebne materijale i elemente, da bi onda sve počelo zavarivanjem u Sesvetama i na kraju završilo u Škotskoj kao jedan od uistinu dragulja arhitekture – kaže Miroslav Bajkovec.

Podsjeća da, što se tiče arhitekture, društvo atraktivnoj destileriji prave još dva projekta nominirana za nagradu EU Mies van der Rohe za 2022. godinu. Bajkmont je jedina domaća tvrtka čije su tri izvedene konstrukcije nominirane za tu arhitektonsku nagradu u istoj godini. Dvije su napravljene na temelju projekata Studija 3LHD iz Zagreba, koji, s pravom, smatraju u ovom trenutku najboljim u nas, riječ je o hotelu Park u Rovinju i kinu Urania. Sportska dvorana u Koprivnici, čiji su također izvođači, nagradu je dobila 2007. godine. Zagrepčane će zanimati da Bajkmont potpisuje i rekonstrukciju Francuskog paviljona sagrađenog 1937. godine, koji je prije nekoliko godina obnovljen. Na rekonstrukciju ovog inženjerskog dragulja u prostorima nekadašnjeg velesajma u Savskoj, gdje je danas Studentski centar, u Bajkmontu su posebno ponosni.

– Sada je konusni krov debeo tri milimetra, a ne više dva, jer današnji standardi to zahtijevaju. Ali, i dalje je to inženjersko remek-djelo, koje smo uspjeli rekonstruirati upravo onakvo kakvo je bilo prije obnove. Vjerujemo da bi inženjer Bernard Lafaille, koji ga je uvrstio u najvažnije inženjerske knjige učinivši ga dijelom povijesti, ponovno bio zadovoljan urađenim – kažu u Bajkmontu.

Simbol još jednog grada djelo je ove tvrtke, a radi se o zgradi Jadran Galenskog laboratorija na ulazu u Rijeku, čije su metalne strukture i zaobljeni krov djelo inženjera Bajkmonta. Zatim je tu i Zračna luka “Franjo Tuđman”, kao i zgrada Biskupske konferencije u Zagrebu. Iza svake uspjele arhitekture nalazi se i vrhunsko inženjersko umijeće kojemu svjedoči i niz certifikata, a ovo je jedina tvrtka u nas s objedinjenim znanjem obrade metala i formiranja metalnih konstrukcija u građevini i brodogradnji.