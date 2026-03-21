Radeta: U Zadar svaki dan ulaze tone tuđeg otpada, to je kriminal. Čistoća: Radeta dezinformira u političke svrhe

- Svaki dan u Zadar ulazi preko 100 tona otpada iz drugih županija. Dovozi se u Bibinje, pretovaruje i onda završava na zatvorenom deponiju Diklo. Odlaganje miješanog otpada na Diklu je zabranjeno. Pa kako je to onda moguće? - istakao je nedavno predsjednik zadarskog SDP-a Danijel Radeta koji je posljednjih dana u više navrata na zadarskom deponiju snimao kamione sa otpadom i tvrdi da se na ulazu u zatvorenu deponiju na Diklu gdje je do studenog dozvoljeno odlagati samo građevinski, i dalje odlaže komunalni otpad. - Na ulazu u deponij na Diklo lažno se evidentira kao “građevinski otpad, građanima govori jedno, a u stvarnosti radi drugo. Zadar se pretvara u ilegalni servis za tuđi otpad i ako se svaki dan ilegalno odlaže stotine tona otpada to više nije komunalni problem to je organizirani kriminal - istakao je predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta prozivajući zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića i direktora Čistoće Johna Krstičevića da javno lažu i da, kako tvrdi, jako dobro znaju što se događa. Radeta tvrdi da video prilozi koje objavljuje predstavljaju izravni dokaz koji ih prokazuje i pitajući se tko dopušta ulazak ovog otpada u Zadar, tko ga lažno klasificira, tko na tome zarađuje, te zašto institucije šute ističe kako Zadar nije ničiji deponij.

- Tražimo odgovore, a ne prazne priče! To je organizirani kriminal u Zadru, Diklo je i dalje otvoreni deponij i to za tuđi mješani otpad - ističe Daniel Radeta koji tvrdi da je u više navrata bio na “zatvorenom” deponiju u Diklu. - Gradonačelnik Šime Erlić i direktor Čistoće John Krstičević nas lažu i prave budalama. Nakon svega što su izgovorili najmanje što očekujem je preuzimanje odgovornosti i ostavke! - istakao je Radeta i najavio prijavu nadležnim službama protiv, kako navodi, odgovornih osoba.

Na njegove objave pak reagirali su iz zadarske tvrtke Čistoća iz koje, kako navode, odbacuju neistinite tvrdnje o odlaganju otpada na Diklu. - Nastavno na nedavne javne istupe oporbenog vijećnika Daniela Radete, Čistoća d.o.o. Zadar želi izvijestiti javnost kako su tvrdnje o odlaganju miješanog komunalnog otpada na deponij Diklo u potpunosti neistinite. Ovakve dezinformacije nepotrebno uznemiruju sugrađane i narušavaju ugled tvrtke koja svoje poslovanje temelji na strogim protokolima i modernoj tehnologiji nadzora. Odlagalište Diklo zatvoreno je za sav miješani komunalni otpad koji prikupimo s ulica našega grada od studenog 2025. godine, te završava isključivo u Centru za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane. Na objavljenoj snimci vijećnika Radete vidljiv je reciklabilni otpad, a ne miješani komunalni otpad. Njega smo odložili za na to predviđenu plohu u odlagalištu Diklo, nakon čega se isti otpad šalje na balirku u sklopu odlagališta, obrađuje te kao takvoga preuzimaju tvrtke ovlaštene za preuzimanje reciklabilnog otpada, te se odvoze s odlagališta. Dakle u ovom slučaju, za reciklabilni otpad Diklo služi kao prostor za baliranje i sortiranje reciklabilnog otpada, ali ne ostaje na odlagalištu. Jedini razlog zašto je otpad sa snimke tamo privremeno odložen je taj što je balirka trenutačno u kvaru i čeka se popravak ovlaštenog servisera. Nakon što balirka bude popravljena, reciklabilni otpad će se zbrinuti na adekvatan način.

Riječ je o redovnom i uobičajenom načinu zbrinjavanja reciklabilnog otpada koji se svakodnevno zbrinjava na ovaj način. Sustav zbrinjavanja otpada u Zadru danas je potpuno transparentan i digitalno nadziran, te je svaki ulaz i izlaz s odlagališta vidljiv putem video nadzora. Svako naše vozilo opremljeno je GPS sustavom koji u svakom trenutku bilježi točnu lokaciju ukrcaja i iskrcaja otpada.

Tehnički direktor Čistoće, Boris Skroče, naglašava kako se svaki korak u ovom procesu može vrlo lako dokazati: - Preko sustava CGO Biljane na dnevnoj bazi dobivamo precizne informacije o tome koji je naš kamion ušao u centar, odakle je došao, tko je bio vozač i koja je registarska oznaka vozila. Uz naš GPS sustav, znamo rutu svakog kamiona u sekundu, pa su tvrdnje o odlaganju miješanog otpada na Diklu tehnički i praktično nemoguće.

Čistoća Zadar nastavlja raditi odgovorno i u interesu svih građana, a sve podatke o kretanju naših vozila i lokacijama odlaganja spremni smo dati na uvid nadležnim institucijama. Još jednom pozivamo na odgovornu javnu komunikaciju utemeljenu na činjenicama, a ne na paušalnim procjenama koje služe samo u političke svrhe - istakli su iz zadarske Čistoće. Iz zadarske gradske uprave najavili su i odgovor gradonačelnika Šime Erlića i objavit ćemo ga po primitku.