Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRIJE U ZADRU

Radeta: U Zadar svaki dan ulaze tone tuđeg otpada, to je kriminal. Čistoća: Radeta dezinformira u političke svrhe

Zadar: Gradski deponij u Diklu
Dino Stanin/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
21.03.2026.
u 12:15

Na njegove objave pak reagirali su iz zadarske tvrtke Čistoća iz koje, kako navode, odbacuju neistinite tvrdnje o odlaganju otpada na Diklu

- Svaki dan u Zadar ulazi preko 100 tona otpada iz drugih županija. Dovozi se u Bibinje, pretovaruje i onda završava na zatvorenom deponiju Diklo. Odlaganje miješanog otpada na Diklu je zabranjeno. Pa kako je to onda moguće? - istakao je nedavno predsjednik zadarskog SDP-a Danijel Radeta koji je posljednjih dana u više navrata na zadarskom deponiju snimao kamione sa otpadom i tvrdi da se na ulazu u zatvorenu deponiju na Diklu gdje je do studenog dozvoljeno odlagati samo građevinski, i dalje odlaže komunalni otpad. - Na ulazu u deponij na Diklo lažno se evidentira kao “građevinski otpad, građanima govori jedno, a u stvarnosti radi drugo. Zadar se pretvara u ilegalni servis za tuđi otpad i ako se svaki dan ilegalno odlaže stotine tona otpada to više nije komunalni problem to je organizirani kriminal - istakao je predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta prozivajući zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića i direktora Čistoće Johna Krstičevića da javno lažu i da, kako tvrdi, jako dobro znaju što se događa. Radeta tvrdi da video prilozi koje objavljuje predstavljaju izravni dokaz koji ih prokazuje i pitajući se tko dopušta ulazak ovog otpada u Zadar, tko ga lažno klasificira, tko na tome zarađuje, te zašto institucije šute ističe kako Zadar nije ničiji deponij.

- Tražimo odgovore, a ne prazne priče! To je organizirani kriminal u Zadru, Diklo je i dalje otvoreni deponij i to za tuđi mješani otpad - ističe Daniel Radeta koji tvrdi da je u više navrata bio na “zatvorenom” deponiju u Diklu. - Gradonačelnik Šime Erlić i direktor Čistoće John Krstičević nas lažu i prave budalama. Nakon svega što su izgovorili najmanje što očekujem je preuzimanje odgovornosti i ostavke!  - istakao je Radeta i najavio prijavu nadležnim službama protiv, kako navodi, odgovornih osoba.

Na njegove objave pak reagirali su iz zadarske tvrtke Čistoća iz koje, kako navode, odbacuju neistinite tvrdnje o odlaganju otpada na Diklu. - Nastavno na nedavne javne istupe oporbenog vijećnika Daniela Radete, Čistoća d.o.o. Zadar želi izvijestiti javnost kako su tvrdnje o odlaganju miješanog komunalnog otpada na deponij Diklo u potpunosti neistinite. Ovakve dezinformacije nepotrebno uznemiruju sugrađane i narušavaju ugled tvrtke koja svoje poslovanje temelji na strogim protokolima i modernoj tehnologiji nadzora. Odlagalište Diklo zatvoreno je za sav miješani komunalni otpad koji prikupimo s ulica našega grada od studenog 2025. godine, te završava isključivo u Centru za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane. Na objavljenoj snimci vijećnika Radete vidljiv je reciklabilni otpad, a ne miješani komunalni otpad. Njega smo odložili za na to predviđenu plohu u odlagalištu Diklo, nakon čega se isti otpad šalje na balirku u sklopu odlagališta, obrađuje te kao takvoga preuzimaju tvrtke ovlaštene za preuzimanje reciklabilnog otpada, te se odvoze s odlagališta. Dakle u ovom slučaju, za reciklabilni otpad Diklo služi kao prostor za baliranje i sortiranje reciklabilnog otpada, ali ne ostaje na odlagalištu. Jedini razlog zašto je otpad sa snimke tamo privremeno odložen je taj što je balirka trenutačno u kvaru i čeka se popravak ovlaštenog servisera. Nakon što balirka bude popravljena, reciklabilni otpad će se zbrinuti na adekvatan način.
Riječ je o redovnom i uobičajenom načinu zbrinjavanja reciklabilnog otpada koji se svakodnevno zbrinjava na ovaj način. Sustav zbrinjavanja otpada u Zadru danas je potpuno transparentan i digitalno nadziran, te je svaki ulaz i izlaz s odlagališta vidljiv putem video nadzora. Svako naše vozilo opremljeno je GPS sustavom koji u svakom trenutku bilježi točnu lokaciju ukrcaja i iskrcaja otpada.

Tehnički direktor Čistoće, Boris Skroče, naglašava kako se svaki korak u ovom procesu može vrlo lako dokazati: - Preko sustava CGO Biljane na dnevnoj bazi dobivamo precizne informacije o tome koji je naš kamion ušao u centar, odakle je došao, tko je bio vozač i koja je registarska oznaka vozila. Uz naš GPS sustav, znamo rutu svakog kamiona u sekundu, pa su tvrdnje o odlaganju miješanog otpada na Diklu tehnički i praktično nemoguće.

Čistoća Zadar nastavlja raditi odgovorno i u interesu svih građana, a sve podatke o kretanju naših vozila i lokacijama odlaganja spremni smo dati na uvid nadležnim institucijama. Još jednom pozivamo na odgovornu javnu komunikaciju utemeljenu na činjenicama, a ne na paušalnim procjenama koje služe samo u političke svrhe - istakli su iz zadarske Čistoće. Iz zadarske gradske uprave najavili su i odgovor gradonačelnika Šime Erlića i objavit ćemo ga po primitku.

Ključne riječi
Diklo deponij

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
12:29 21.03.2026.

“Govori,Radeta,vilo gorska!Govori kad si poceo,pa da vidis dokle ces!”Nemoj narod bunit,Radeta!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!