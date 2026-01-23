Naši Portali
budite oprezni!

Bivša stjuardesa upozorila je putnike: 'Ove napitke nikada nemojte naručivati u avionu!'

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
23.01.2026.
u 16:25

Upozorila je da bi pijenje ovih napitaka usred leta zapravo moglo predstavljati zdravstveni rizik

Iako mnogi putnici pretpostavljaju da su avioni temeljito očišćeni između letova, stvarnost je često drugačija. Zbog kratkih pauza između slijetanja i polijetanja, kabine se uglavnom čiste na brzinu, što znači da brojna mjesta koja se često dodiruju mogu ostati puna bakterija i nečistoća. čak i ako na prvi pogled izgledaju besprijekorno čisto.

Tijekom dugih letova, sasvim je prirodno poželjeti šalicu vrućeg čaja ili možda hladnu čašu vode da biste ostali hidrirani. No, jedna bivša članica kabinskog osoblja upozorila je da bi pijenje ovih napitaka usred leta zapravo moglo predstavljati zdravstveni rizik te je pozvala putnike na oprez. Kat Kamalani, bivša stjuardesa, podijelila je svoja saznanja o avioindustriji u TikToku u videu koji je prikupio više od 500 tisuća lajkova. "Nikada, ali nikada ne konzumirajte ove stvari u avionu. Pravilo broj jedan: nikada ne pijte tekućinu koja nije u limenci ili boci", rekla je Kamalani. Objasnila je da se spremnici za vodu u zrakoplovima rijetko se čiste i često su kontaminirani. "Razlog je taj što se ti spremnici za vodu nikada ne čiste“, rekla je bivša stjuardesa u videu.

Otkrila je i da kabinsko osoblje koje zna o tome obično izbjegava kavu i čaj u avionu jer se oboje priprema uz pomoć vode iz tih sumnjivih spremnika, piše Mirror. "Razgovarajte sa stjuardesom - mi rijetko pijemo kavu ili čaj jer dolaze iz istog spremnika vode. Dakle, kada vi pijete tu kavu, čaj ili vodu iz slavine, tada to dolazi iz tog toplog spremnika, i to je apsolutno odvratno", rekla je Kamalani. Dodala je da su ti spremnici obično smješteni blizu WC-a, što nimalo ne ulijeva povjerenje u higijenske standarde.

 "Spremnici se rijetko čiste, osim ako se ne pokvare, a nalaze se pored toaleta", upozorila je. Za roditelje koji putuju, Kamalani je posebno preporučila izbjegavanje zahtjeva za vrućom vodom za pripremu bočica za dojenčad. "Tražite bočicu vode sa strane i vruću vodu u šalici, a zatim pripremite svojoj bebi bočicu s vodom iz bočice i stavite je u šalicu da se zagrije", savjetovala je.

@katkamalani Just promise me you won’t 🤢 #flightattendantlife #travelhacks #traveler #cleaninghacks #influencers #foodhack ♬ original sound - Kat Kamalani

Video je izazvao pravu raspravu među iskusnim putnicima, skupivši više od četiri tisuće komentara. "Trebali biste ih barem povremeno čistiti, ovo je stvarno užasno", napisao je jedan korisnik. "Zašto to ne popravite ako znate da se ne čiste redovito? To je neodgovorno" primijetio je drugi.

Stručnjaci za putovanja također općenito preporučuju izbjegavanje alkoholnih pića tijekom leta jer alkohol izaziva dehidraciju što nije poželjno na dugim putovanjima. Umjesto toga, konzumirajte vodu u boci, svježi soka od naranče ili biljne čajeve s niskim udjelom da biste održali odgovarajuću hidrataciju.

Ključne riječi
TikTok kava voda avion stjuardesa

