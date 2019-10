Putnica ogorčena hranom koju im je servirala poznata aviokompanija: 'Nismo štakori!'

Dugi letovi vrlo često su naporni sami po sebi, a kada se tome doda i briga o tome što ćete jesti za vrijeme tog leta, put se može pretvoriti u pravu noćnu moru.

Dvije su opcije koje putnici imaju, ponijeti hranu u malim ručnim torbama koje smiju unositi u avion, ali pod uvjetom da se radi o hrani kupljenoj u trgovinama u samoj zračnoj luci. No s obzirom na paprene cijene koje se kreću u takvim trgovinama, mnogi se odlučuju za drugu opciju - oslanjanje na obroke koji se nude u avionu, ali to često zna biti prava lutrija, piše Miror.

Tome svjedoči i neugodno iskustvo putnice koja je doživjela s poznatom aviokompanijom British Airways. Na letu od Vancouvera do Londona, Carolyn Saunders servirali su joj tofu, običnu prokuhanu rižu i kukuruz iz konzerve.

- Biste li vi ovo jeli? Bi li itko drugi? Obični tofu s rižom i kukuruz iz konzerve? Zašto mislite da vegetarijanci ne vole hranu? Molim vas, napravite to bolje - tvitala je Saunders.

@British_Airways This is the sad vegetarian meal you saw fit to give me on a long YVR-LHR flight. Would you eat this? Would anyone? Plain tofu with plain rice and a baby corn cob from a tin? Why do you think vegetarians don't like food? Pls do better. #airplanefood #frequentflyer pic.twitter.com/oWrLkoDZxb