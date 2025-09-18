Naši Portali
TIJEKOM NOĆI

Napetost u Poljskoj ne jenjava: Zabilježena povećana aktivnost dronova blizu granice

Soldiers patrol the street after a suspected Russian drone was shot down after intrusions into Polish airspace, in Wyryki municipality
Foto: Jakub Orzechowski/AGENCJA WYBORC/REUTERS/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.09.2025.
u 15:14

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova je rekao da nije bilo poljske intervencije ni pokušaja da se letjelice obore

Poljska je tijekom noći zabilježila pojačanu aktivnost bespilotnih letjelica blizu svoje granice s Bjelorusijom, objavila je vlada u četvrtak nakon što je zatvorila granicu uoči vojnih vježbi Minska s njegovom saveznicom Rusijom. Zabrinutost Poljske, članice NATO saveza i Europske unije, o vojnim vježbama "Zapad" pojačana je nakon što je otprilike 21 ruski dron ušao u njen zračni prostor u noći na 10. rujna.

Na pitanje o tome zašto je granica i dalje zatvorena s obzirom na to da su vojne vježbe završile, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski je rekao da će ju Poljska ponovo otvoriti kada to bude sigurno. "Prošle noći je granična policija primijetila povećanu aktivnost bjeloruskih i ruskih bespilotnih letjelica koje su pokušavale ući u poljski zračni prostor", rekao je. "Jasno je da situacija na poljsko-bjeloruskoj granici ostaje veoma, veoma napeta": Kierwinski nije pružio dodatne pojedinosti. Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova je rekao da nije bilo poljske intervencije ni pokušaja da se letjelice obore.

Bjelorusija i Rusija su osnažile veze tijekom invazije Moskve na Ukrajinu, pri čemu je Minsk dozvolio Moskvi da pošalje vojsku preko svog teritorija.

Poljska je jedan od najvećih pobornika Ukrajine u sukobu. Postoji šest cestovnih graničnih prijelaza između Poljske i Bjelorusije, od kojih je četiri Varšava još ranije zatvorile zbog dugotrajnih napetosti s Minskom. Tri željeznička granična prijelaza za teretne vlakove su također zatvorena.
Ključne riječi
Bjelorusija Rusija dronovi Poljska

