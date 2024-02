Putin u velikom intervjuu govorio i o Srbiji i Jugoslaviji: 'Amerika je bombardiranjem pustila duha iz boce'

- Kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih naroda počelo je bombardiranjem Beograda. Sjedinjene Američke Države su pustile tog duha iz boce - ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervjuu s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom. Dodao je kako Rusija ne može ne stati u obranu Srbije, jer su Srbi bliska nacija Rusima, ali da u doba raspada Jugoslavije ruskom predsjedniku Borisu Jeljcinu nije bilo lako stati u obranu Srba te da je, kad je to učinio, odmah pao u nemilost zapada.

I ovaj dio Putinova intervjua s Carlsonom po tko zna koji put pokazuje koliko su velikoruska i velikosrpska propaganda slične. Kao da prije NATO-ova bombardiranja Beograda Srbija nije vodila nikakve agresivne ratove protiv susjednih država, kao da se nikakvi ratni zločini i genocid nisu dogodili i bili povod za NATO-ovu intervenciju. Koja, doduše, zaista nije imala odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a.

- Kad su započeli događaji u Jugoslaviji, odjednom, do jednog trenutka Jeljcina su hvalili, ali kad je podigao glas za Srbe, za njihovu zaštitu… A mi nismo mogli podići glas za Srbe. Ja shvaćam da su bili složeni procesi, shvaćam. No, Rusija nije mogla ne podići glas za Srbe. Srbi su nam osobito bliska nacija, pravoslavna kultura i tako dalje. Narod koji je propatio kroz generacije. Nije važno, važno je da je Jeljcin izrazio podršku (op, a. na tom mjestu misli na podršku Americi i zapadnoj politici, jer malo ranije u intervjuu Putin spominje kako je Jeljcin u američkom Kongresu dao jasne signale da Rusija želi zbližavanje sa SAD-om i zapadom). Što su Sjedinjene Države napravile? Kršenje međunarodnog prava i Povelje UN-a počelo je bombardiranjem Beograda. Sjedinjene Države su pustile tog duha iz boce - rekao je Putin. I nastavio:

- Štoviše, kad je Rusija izrazila negodovanje, što je bilo rečeno? Povelja UN-a i međunarodno pravo su zastarjeli. Sad svi ustaju u obranu međunarodnog prava, ali tad su govorili da je zastarjelo, da treba sve mijenjati. Treba mijenjati neke stvari, jer je ravnoteža među silama promijenjena, istina. Ali ne na takav način. I Jeljcina odjednom počinju blatiti, ukazivati na to da je on alkoholičar, da ništa ne razumije. On je sve razumio, ja vas uvjeravam - kaže Putin. Potom je prešao na razdoblje kad je on postao predsjednik nakon Borisa Jeljcina i kad je upitao tada odlazećeg američkog predsjednika Billa Clintona bi li Rusija, ako iskaže takvu želju, mogla ući u NATO.

- No, dobro, ja sam postao predsjednik 2000. godine. Razmišljao sam: dobro, jugoslavenska tema je završila, ali treba pokušati obnoviti odnose. Otvoriti vrata kroz koja se Rusija trudila proći. Rekao sam Billu Clintonu, ovdje u Kremlju, u susjednoj sobi: "Slušaj, Bille, što misliš, je li moguće da Rusija, ako zatraži, uđe u NATO?" On je rekao: "Znaš, to je zanimljivo, mislim da da." A navečer, kad smo se sreli za večerom, rekao je da je razgovarao sa suradnicima i ne, to nije moguće sad. No, dobro, sada svakako nije moguće - zaključio je Putin.

Tucker Carlson ga na to pita je li bio iskren, je li zaista htio da Rusija uđe u NATO. Putin odgovara da je postavio takvo pitanje i da je dobio odgovor da to ne bi bilo moguće. Tucker pita što bi se dogodilo da je Clinton ostao pri odgovoru da je to moguće.

- Da je rekao "da", počeo bi proces zbližavanja. I, naravno, to bi se moglo dogoditi da smo vidjeli iskrenu želju. Partneri tako rade. Ali, nije sve time završilo. Ako ne možemo, u redu. Mi smo shvatili da nas tamo ne čekaju, dobro, dajte da odnose gradimo na drukčiji način - rekao je Putin i potom u intervjuu objašnjavao kako je Rusija i u doba američke invazije na Irak pokušavala "meko i spokojno" graditi odnose sa SAD-om, no kako mu je zasmetalo to što Amerikanci podržavaju separatizam i terorizam na sjevernom Kavkazu. Ta podrška je, kaže, išla preko američkih satelita u regiji i Putin je, kaže, američkom predsjedniku (nije ga imenovao, ali to je najvjerojarnije George W. Bush) u jednom trenutku rekao što se događa oko te podrške.

- On mi je rekao: "To ne može biti, imaš li dokaze?". Ja sam mu dao dokaze. On je pogledao i znate što je rekao? Ispričavam se, ali to se dogodilo, citiram. Rekao je: "Razbit ću im guzicu." Mi smo čekali i čekali odgovor, ali nije ga bilo. Rekao sam direktoru FSB-a, piši direktoru CIA-e, pitaj koji je rezultat tog razgovora s predsjednikom. Dobili smo odgovor, koji leži u našoj arhivi. Napisali su: "Surađivali smo s opozicijom Rusije, smatramo to ispravnim, i nastavit ćemo dalje surađivati s opozicijom." Smiješno. No, dobro, shvatili smo da razgovora neće biti - rekao je Putin.

Carlson ga pita želi li reći da je CIA pokušavala srušiti njegovu vladu, ako se referirala na suradnju s ruskom opozicijom. - Da. U konkretnom slučaju opozicijom su nazvali separatiste i teroriste koji su ratovali s nama na Kavkazu. O tome je bila riječ. Njih su nazivali opozicijom - ustvrdio je Putin.

