Putin se ne planira zaustaviti na Ukrajini? 'Taj položaj bi za njega bio degradirajući'

Nakon incidenta u Poljskoj kada su ruski dronovi ušli u zračni prostor zemlje članice NATO-a, europski i NATO čelnici ozbiljno su shvatili ovu prijetnju. Dronovi su kružili poljskim gradovima prije nego što su ih presreli borbeni zrakoplovi F-35. Već jučer, u odgovoru na incident, započele su intenzivne vojne vježbe na istočnom bloku pod nazivom “Istočni stražar”, u kojima sudjeluju NATO saveznici. Cilj vježbi je testirati obrambene kapacitete, koordinaciju savezničkih snaga i spremnost na potencijalne prijetnje iz regije.

U svojoj analizi, Politico naglašava kako ovaj incident pokazuje strategiju Vladimira Putina. Ruski predsjednik koristi rat kao sredstvo političke opstojnosti i instrument pritiska na Zapad. “Putin je predsjednik rata,” navodi Nikolai Petrov, viši analitičar londonskog Centra za nove eurazijske strategije, citiran u Politicu. “Nema interesa da ga okonča. Povratak u mirnodopski položaj bio bi za njega gotovo degradacija.”

Analiza Politica podsjeća da Rusija, iako je suočena s milijunskim žrtvama u svojim redovima i velikim udarom po gospodarstvu, polako prodire dublje u Ukrajinu, dok NATO i Zapad ostaju u ulozi promatrača. Incidenti poput onog u Poljsku nisu slučajni, oni testiraju spremnost saveza, pokazuju slabosti obrambenih sustava i šalju upozorenje liderima koji raspravljaju o sigurnosnim jamstvima za Kijev nakon mogućeg mirovnog sporazuma.

Politico ističe da Putin svoju strategiju gradi i na unutarnjoj politici, s razorenu liberalnom opozicijom i malom, ali glasnom skupinom nacionalista koji traže grandiozne pobjede nad “kolektivnim Zapadom”, ruski predsjednik svoj politički opstanak vezuje uz konfrontaciju sa Zapadom. “Postoji želja među jastrebovskim dijelom vojnopolitičkog uređenja da uništi NATO,” komentira Alexander Baunov, bivši ruski diplomat. Incident dronova u Poljskoj, služe i kao test reakcije Zapada. Mala, ciljana napadačka djelovanja pomažu Kremlju da procijeni koliko daleko može ići bez ozbiljnog odgovora, dok Washington i Bruxelles pokušavaju procijeniti rizike i odgovoriti na eskalaciju."Putin ne namjerava uskoro zaustaviti rat i svoj položaj u njemu vidi kao ključno sredstvo političkog preživljavanja. Svaka reakcija Zapada pažljivo se promatra i koristi za strateško planiranje" ističe Politico.