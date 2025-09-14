Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE ZAPADA SE POMNO PRATE

Putin se ne planira zaustaviti na Ukrajini? 'Taj položaj bi za njega bio degradirajući'

Russian President Vladimir Putin attends the Eurasian Economic Forum in Minsk
Foto: Sergey Bobylev/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 10:06

"Putin ne namjerava uskoro zaustaviti rat i svoj položaj u njemu vidi kao ključno sredstvo političkog preživljavanja. Svaka reakcija Zapada pažljivo se promatra i koristi za strateško planiranje"

Nakon incidenta u Poljskoj kada su ruski dronovi ušli u zračni prostor zemlje članice NATO-a, europski i NATO čelnici ozbiljno su shvatili ovu prijetnju. Dronovi su kružili poljskim gradovima prije nego što su ih presreli borbeni zrakoplovi F-35. Već jučer, u odgovoru na incident, započele su intenzivne vojne vježbe na istočnom bloku pod nazivom “Istočni stražar”, u kojima sudjeluju NATO saveznici. Cilj vježbi je testirati obrambene kapacitete, koordinaciju savezničkih snaga i spremnost na potencijalne prijetnje iz regije.

U svojoj analizi, Politico naglašava kako ovaj incident pokazuje strategiju Vladimira Putina. Ruski predsjednik koristi rat kao sredstvo političke opstojnosti i instrument pritiska na Zapad. “Putin je predsjednik rata,” navodi Nikolai Petrov, viši analitičar londonskog Centra za nove eurazijske strategije, citiran u Politicu. “Nema interesa da ga okonča. Povratak u mirnodopski položaj bio bi za njega gotovo degradacija.”

Analiza Politica podsjeća da Rusija, iako je suočena s milijunskim žrtvama u svojim redovima i velikim udarom po gospodarstvu, polako prodire dublje u Ukrajinu, dok NATO i Zapad ostaju u ulozi promatrača. Incidenti poput onog u Poljsku nisu slučajni, oni testiraju spremnost saveza, pokazuju slabosti obrambenih sustava i šalju upozorenje liderima koji raspravljaju o sigurnosnim jamstvima za Kijev nakon mogućeg mirovnog sporazuma.

Politico ističe da Putin svoju strategiju gradi i na unutarnjoj politici, s razorenu liberalnom opozicijom i malom, ali glasnom skupinom nacionalista koji traže grandiozne pobjede nad “kolektivnim Zapadom”, ruski predsjednik svoj politički opstanak vezuje uz konfrontaciju sa Zapadom. “Postoji želja među jastrebovskim dijelom vojnopolitičkog uređenja da uništi NATO,” komentira Alexander Baunov, bivši ruski diplomat. Incident dronova u Poljskoj, služe i kao test reakcije Zapada. Mala, ciljana napadačka djelovanja pomažu Kremlju da procijeni koliko daleko može ići bez ozbiljnog odgovora, dok Washington i Bruxelles pokušavaju procijeniti rizike i odgovoriti na eskalaciju."Putin ne namjerava uskoro zaustaviti rat i svoj položaj u njemu vidi kao ključno sredstvo političkog preživljavanja. Svaka reakcija Zapada pažljivo se promatra i koristi za strateško planiranje" ističe Politico. 

FOTO/VIDEO Zaboravljeni divovi pruga: Groblje vlakova u Zagrebu skriva priče nekadašnjih pokretača grada
Russian President Vladimir Putin attends the Eurasian Economic Forum in Minsk
1/9
Ključne riječi
Rusija dronovi Zapad Europa Vladimir Putin

Komentara 17

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
11:08 14.09.2025.

Kakvih su gluposti u stanju na lupetati ovi novinari to je nevjerojatno.

LU
Luftballons
11:26 14.09.2025.

Politico ? Može li VL copy paste i potpisati i ruski Politico ??

GN
GNKDZ1986
11:03 14.09.2025.

Izvadit će Putina ruski narod iz bunkera uskoro a svi znamo kako diktatori završavaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PIROVA POBJEDA

Napoleon je slavodobitno umarširao u sablasno praznu Moskvu, a njegov se trijumf ubrzo pretvorio u jednu od najvećih vojnih katastrofa

Na današnji dan, 14. rujna 1812. godine, francuski car Napoleon Bonaparte sa svojim je trupama slavodobitno ušao u drevnu rusku prijestolnicu, Moskvu. Bio je uvjeren da će se car Aleksandar I. konačno pokloniti njegovoj vojnoj moći i da će, nakon konačne ruske predaje, uslijediti dugoočekivani kraj iscrpljujućeg rata koji je trajao mjesecima i odnio brojne ljudske živote. No, ta se Napoleonova očekivanja nisu ispunila. Umjesto ruskih čelnika spremnih na predaju, dočekao ga je sablasno prazan grad, no bio je to tek početak horora i uvod u jednu od najvećih vojnih katastrofa u povijesti.

Učitaj još