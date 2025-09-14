VIDEO Dron pogodio jednu od najvećih rafinerija u Rusiji, buknuo požar

Požar je ugašen u rafineriji nafte u Kirišiju na sjeverozapadu Rusije, jednoj od najvećih u zemlji, nakon što su ostaci srušenog drona pali na tlo, rekao je u nedjelju Aleksander Drozdenko, guverner Lenjingradske regije.
Rekao je da nitko nije ozlijeđen. Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje (355.000 barela dnevno) ruske sirove nafte, ili 6,4 posto ukupne količine u zemlji.
Russian Telegram channels report a large fire at the Novo-Ufimskiy oil refinery in Russian Ufa, after a drone attack. pic.twitter.com/jKTqW5ouQO— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2025
OTKRILA I ZA KOGA NAVIJA
FOTO Zgodna glasnogovornica mami uzdahe navijača u cijeloj regiji, nosi poznato prezime
SLAVI 54. ROĐENDAN