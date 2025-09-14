Naši Portali
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Dron pogodio jednu od najvećih rafinerija u Rusiji, buknuo požar

Screenshot X
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
14.09.2025.
u 07:32

Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji.

 Požar je ugašen u rafineriji nafte u Kirišiju na sjeverozapadu Rusije, jednoj od najvećih u zemlji, nakon što su ostaci srušenog drona pali na tlo, rekao je u nedjelju Aleksander Drozdenko, guverner Lenjingradske regije.

Rekao je da nitko nije ozlijeđen. Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje (355.000 barela dnevno) ruske sirove nafte, ili 6,4 posto ukupne količine u zemlji.

požar rafinerija dron Rusija

