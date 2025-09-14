Naši Portali
SANKCIJE RUSIJI

Europa pod pritiskom: Kako će saveznici odgovoriti na Trumpov ultimatum?

U.S. President Donald Trump signs an executive order at the White House in Washington, D.C.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 08:26

Predsjednik je također pozvao NATO da značajno poveća carine na kinesku robu, tvrdeći da bi takav potez, uz sankcije prema Rusiji, mogao “brzo” okončati rat u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Trump jučer je uputio oštru poruku saveznicima u NATO-u, poručivši da Sjedinjene Države neće uvesti “velike” sankcije Rusiji dok svi članovi saveza ne pristanu učiniti isto i prestanu kupovati rusku naftu. Trump je na društvenim mrežama objavio dijelove pisma koje je, kako tvrdi, poslao svojim NATO kolegama:

“Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada sve NATO države pristanu i počnu činiti isto te kada sve NATO države prestanu kupovati naftu od Rusije. Kao što znate, obveza NATO-a da pobijedi u ovom sukobu bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih članica bila je šokantna! To znatno slabi vašu pregovaračku poziciju prema Rusiji. U svakom slučaju, spreman sam ‘krenuti’ kada vi budete. Samo recite kada.”

Predsjednik je također pozvao NATO da značajno poveća carine na kinesku robu, tvrdeći da bi takav potez, uz sankcije prema Rusiji, mogao “brzo” okončati rat u Ukrajini. CNN u svojoj analizi napominje da je Europska unija već uvela zabranu na uvoz ruske nafte i rafiniranih naftnih proizvoda, no mnoge države i dalje uvoze ruske fosilne gorive i ukapljeni prirodni plin. Trump je ranije najavio i mogućnost dodatnih sankcija Rusiji, uključujući ciljanje banaka, te je već uveo dvostruko povećane carine na Indiju zbog kupnje ruske nafte, što je izazvalo diplomatski spor.

Iako Trump zahtijeva da cijeli NATO prestane kupovati rusku naftu, još nije jasno hoće li saveznici slijediti njegove upute. Europski dužnosnici ističu da uvođenje novih carina na Kinu ili Indiju nije vjerojatno, s obzirom na oprez u trgovinskim sukobima i postojeće sporazume, dok Trump u svom pismu Indiju nije spomenuo. Analiza CNN-a također upozorava da Trumpove prijetnje dolaze u trenutku kada je momentum za završetak rata u Ukrajini već stao. Rusija, pak, pokazuje malo znakova smirivanja sukoba, što potvrđuju nedavni napadi dronovima na Ukrajinu i NATO teritorij, uključujući nedavni presrest u Rumunjskoj.

Ukrajinski predsjednik Zelenski osudio je ulazak ruskih dronova u zračni prostor NATO-a, nazivajući ga “očitom ekspanzijom rata od strane Rusije”, dok Sjedinjene Države i NATO još uvijek procjenjuju namjere Moskve.

Ključne riječi
NATO Europa Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
UM
Umjereni
08:49 14.09.2025.

Uvesti carine Kini? Kao što je Trump, s izuzećem Apple-a i drugih velikih mastodonta da im ne ugrozi prihod mjeren trilijunima dolara. Koje smeće od čovjeka, stvarno ne razumijem koliko retardirani moraju biti likovi koji glasaju za takve predsjednike.

O2
Ožujak.2023
08:48 14.09.2025.

Biti jednako loš saveznik SADu kad će im trebati, eto tako treba odgovoriti

Avatar Moloh
Moloh
08:39 14.09.2025.

Rusku naftu kupuju jedino njegovi prijatelji Orban i Fico. Uostalom, sankcije su bile njegova ideja a sada kad je ispao nesposoban baca krivnju na druge.

