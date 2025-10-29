Naši Portali
TVRDI DA JE TO BIO VELIKI USPJEH

Putin potvrdio da je Rusija testirala nuklearni supertorpedo 'Posejdon'

Foto: REUTERS/PIXSELL

Autor
Lorena Posavec
29.10.2025.
u 14:17

Putin, koji je u bolnici u Moskvi pio čaj s ruskim vojnicima ranjenim u ratu u Ukrajini, rekao je da je test proveden u utorak

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija testirala Posejdon, superautonomni torpedo na nuklearni pogon, te da je to bio veliki uspjeh. U javnosti postoji malo potvrđenih detalja o Posejdonu, no radi se o autonomnom torpedu sposobnom za nošenje nuklearnog oružja, koji može izazvati radioaktivne valove na oceanu i učiniti obalne gradove nenastanjivima. Kako javlja Reuters, Putin, koji je u bolnici u Moskvi pio čaj s ruskim vojnicima ranjenim u ratu u Ukrajini, rekao je da je test proveden u utorak.

Ključne riječi
Nuklearni pogon Posejdon Rusija Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja