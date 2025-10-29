Putin potvrdio da je Rusija testirala nuklearni supertorpedo 'Posejdon'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija testirala Posejdon, superautonomni torpedo na nuklearni pogon, te da je to bio veliki uspjeh. U javnosti postoji malo potvrđenih detalja o Posejdonu, no radi se o autonomnom torpedu sposobnom za nošenje nuklearnog oružja, koji može izazvati radioaktivne valove na oceanu i učiniti obalne gradove nenastanjivima. Kako javlja Reuters, Putin, koji je u bolnici u Moskvi pio čaj s ruskim vojnicima ranjenim u ratu u Ukrajini, rekao je da je test proveden u utorak.