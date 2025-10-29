Otkriven ruski plan za 'uništenje' europskih zemalja: Stručnjaci objasnili podlu Putinovu taktiku

Otprilike mjesec dana nakon terorističkog napada Hamasa u Izraelu 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno gotovo 1200 ljudi, a više od 250 je uzeto za taoce, plave Davidove zvijezde počele su se pojavljivati na zidovima diljem Pariza. U početku su se incidenti smatrali antisemitskim, ali kasnije su istrage ukazale da su dio ruske kampanje dezinformacija. Navodno su dva moldavska para sprejem oslikala zvijezde po zidovima u francuskoj prijestolnici za malu naknadu, slijedeći upute nekoga iz inozemstva. Namjera je bila stvoriti zbunjenost i nepovjerenje, a ne poslati eksplicitno antisemitsku poruku. I u Njemačkoj se zapošljavaju ljudi za provođenje manjih sabotaža i špijunaže u ime stranih aktera. Obavještajci vjeruju da Rusija stoji iza regrutiranja takozvanih "agenta niske razine". Ti se "agenti" obično regrutiraju putem društvenih mreža i plaćaju im se male svote za obavljanje manjih zadataka, poput fotografiranja kritične ili vojne infrastrukture, podmetanja požara ili ispisivanja grafita sprejem.

"Ponekad ih se regrutira iz ideoloških razloga", objasnio je austrijski analitičar dezinformacija Dietmar Pichler. "Tražite odgovore na sljedeća pitanja: jesu li u nekim grupama na društvenim mrežama, jesu li već radikalizirani? Jesu li očajni“, rekao je Pichler za Euronews. "Ovdje na Zapadu često postoje ljudi koji vole Putinove slike ili dijele povezane memeove. Zatim ih se kontaktira s ciljem da ih se polako privuče i mreža se proširi", dodao je.

Politička odanost uglavnom je nebitna, jer "Rusija podržava sve ekstremističke pokrete u Njemačkoj i diljem Europe", rekao je stručnjak za terorizam dr. Hans Jakob Schindler, voditelj Projekta za borbu protiv ekstremizma (CEP). Za Rusiju nije važno jesu li skupine ljevičarske, desničarske ili islamističke – ono što je važno jest razina poremećaja koju mogu stvoriti. Prema Schindleru, cilj nije nužno prouzročiti izravnu štetu. Umjesto toga, te mreže dio su hibridnog ratovanja, šireći podjele i nesigurnost u društvu.

Iako su ruski napori sabotaže i špijunaže očito usmjereni na nanošenje štete Ukrajini kao odgovor na zapadnu podršku Kijevu, njihova šira kampanja hibridnog ratovanja protiv Zapada prvenstveno se odnosi na sijanje kaosa, nesigurnosti i podjela. Predsjednik domaće obavještajne agencije (BfV), Sinan Selen, rekao je za RTL Nachtjournal Spezial da "dosezanje nije ograničeno na pojedince ili stranke". Međutim, dodao je Selen, "ono što vidimo jest da su ti napori posebno jaki na političkim marginama. I na ljevici i na desnici postoje pokušaji uspostavljanja kontakata, u nadi da će biti uspješni".

Istraživač ekstremizma dr. Johannes Kieß rekao je za Euronews da mnoge ekstremističke skupine održavaju ideološke veze s Rusijom. "Još uvijek postoje krajnje desničarske struje koje imaju tradicionalne antislavenske stavove, kao što su to nekada činili nacisti", rekao je Kieß. Kieß je dodao da je Rusija pronašla prijemčivu publiku među tim skupinama. Etnopluralisti vjeruju da svaka "etnička" ili kulturna skupina treba svoj vlastiti prostor i identitet te da različite skupine trebaju ostati odvojene kako bi očuvale svoju "kulturnu čistoću".

U svom istraživanju krajnje desničarskog ekstremizma i drugih antidemokratskih pokreta, dr. Johannes Kieß više je puta naišao na dokaze o ruskim vezama. Rekao je da to nije dovoljno snažno da bi se tvrdilo da Moskva izravno kontrolira bilo koju određenu stranku ili skupinu, ali postoje jasna preklapanja i zajednički interesi. Jedan upečatljiv primjer, dodao je, je stranka Freie Sachsen. "Dobro je poznato da vođa stranke ima dugogodišnje veze s Rusijom", rekao je Kieß za Euronews. "Studirao je tamo, redovito putovao, održavao kontakte, pa čak i zastupao ruske tvrtke kao odvjetnik u Njemačkoj. Ali nema dokaza da je primio ruski novac za izgradnju Freie Sachsen", objasnio je.

Nekoliko tisuća ljudi sudjeluje na demonstraciji za mir u Berlinu, Njemačka, u petak, 3. listopada 2025. Plakat u sredini glasi: Rusija nije neprijatelj. Prema Kießu, u igri je širi ideološki element: odbacivanje modernosti, modernog društva i svega što je s njim povezano – od feminizma do liberalne demokracije. U tom svjetonazoru, Rusija se smatra "protutežom" modernom Zapadu i Sjedinjenim Državama.

Lijevo orijentirane ekstremističke skupine, nasuprot tome, odbacuju NATO i SAD iz drugih razloga, smatrajući ih "imperijalističkim silama" odgovornima zajedno s kapitalizmom za globalnu nejednakost. Za mnoge ekstremiste, Rusija postaje prirodna alternativa. "Čak se mogu vidjeti i neonacisti koji izražavaju solidarnost s Palestinom, tvrdeći da i palestinski narod ima pravo na samoodređenje – u skladu s njihovim etnopluralističkim razmišljanjem", rekao je Kieß. "To je dijelom provokacija, način uzvraćanja ljevici, ali također otkriva jasno neprijateljstvo prema Izraelu, židovskoj državi. Te se ideje vrlo brzo preklapaju i stapaju", rekao je.

Prema Kießu, antisemitizam među dijelovima ljevice još uvijek nosi otisak staljinizma. Pedesetih godina 20. stoljeća Staljin je širio žestoku antisemitsku propagandu – a tragovi te ideologije od tada su se probili u neke zapadnoeuropske ljevičarske pokrete. "Na kraju, i krajnja desnica i krajnja ljevica obično dijele način razmišljanja usmjeren na 'narod' nasuprot 'elitama'. Ta vrsta populističkog razmišljanja nosi elemente koji su, po strukturi, usko povezani s antisemitizmom“, rekao je Kieß, piše Euronews u svojoj analizi.