Billd: Kriminalnom Husi iz BiH dozvola produljena 52 puta, Njemačka mu i dalje daje 7.250 eura mjesečno

Slučaj Huse B. i dalje izaziva bijes u Njemačkoj: radi se Bosancu koji živi u Kölnu desetljećima, iako je zakonski obvezan napustiti zemlju, o čemu je Večernji.hr pisao prije dva tjedna. Umjesto toga, Huso B. od države prima 7250 eura mjesečno. Bild je dobio njegov dosje o azilu. On dokumentira "razoran neuspjeh države", piše Bild.de.

"Privremena dozvola boravka za kriminalnog parazita socijalne pomoći Husu B. produljena je 52 puta", zgrožen je Bild.

Huso B. i njegova devetočlana obitelj godinama su primali 7250 eura mjesečne pomoći za tražitelje azila. Više od 20 godina imigracijske vlasti u Kölnu toleriraju 42-godišnjeg migranta iz Bosne i Hercegovine unatoč brojnim prethodnim osudama. Njegova deportacija je dosljedno odbijana jer grad Köln nije dobio zamjenske dokumente iz njegove sigurne zemlje podrijetla.

Nakon objava o skandalu s azilom, gradonačelnik Kölna Torsten Burmester najavio je reviziju slučaja. Političar SPD-a sada je za portal Focus.de izjavio: "Revizijom se zaključuje da dotična osoba - uzimajući u obzir činjenice, pravnu situaciju i njezine osobne okolnosti - trenutačno ima pravo na privremenu boravišnu dozvolu. Ovu dozvolu redovito preispituju imigracijske vlasti."

Premijer njemačke savezne zemlje Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst vidi stvari potpuno drugačije: "Razumijem sve koji osjećaju ljutnju zbog ovog slučaja. On nemilosrdno otkriva slabosti njemačkog zakona o azilu. Ljudi kojima nije odobreno pravo boravka moraju se brzo vratiti u svoje matične zemlje."

Grad Köln upoznat je sa sedam kaznenih djela Huse B. Kaznu od 1100 eura dobio je 2010 zbog krađe. U Bambergu je dospio u središte pozornosti vlasti zbog oštećenja imovine i krađe. Prema informacijama portala Focus.de, Huso B. je 2014. godine čak dobio uvjetnu kaznu zatvora, a 2023. godine dobio je još jednu kaznu od 120 dana rada za opće dobro zbog krivotvorenja službenog dokumenta.

Prema istraživanju Focusa Huso B. je u Njemačku ušao iz Bosne i Hercegovine 1994. godine u dobi od deset godina sa svojom obitelji bez identifikacijskih dokumenata. Mladić je 2003. godine trebao biti deportiran kao odbijeni tražitelj azila. Međutim, Bosanac je nestao bez traga i iznenada se ponovno pojavio u Kölnu 2007. godine. Imigracijski ured u Kölnu obnovio je svoju naredbu o deportaciji. Dana 13. rujna iste godine prijetilo mu se deportacijom. Huso B. se bezuspješno žalio na odluku. Upravni sud je 2009. potvrdio odluku grada Kölna. Međutim, od tada se ništa nije dogodilo. Vlasti u rajnskoj metropoli produžile su mu privremenu dozvolu boravka 52 puta, sve do danas.