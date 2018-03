Pustili prijedlog za opoziv Dalić: 'Pokazali smo da nismo jalova oporba'

Prijedlog za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić zbog Agrokora i afere savjetnici oporba je danas uputila u saborsku proceduru. Prijedlog je potpisalo 37 zastupnika iz šest oporbenih klubova zastupnika te iz redova nezavisnih zastupnika. Oporba je ovaj opoziv najavila kad je u javnost izašla priča o odluci bivšeg izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka da za savjetnike angažira svoju bivšu firmu, poručivši kako je Dalić odgovorna za te skupe savjetničke honorare, no kako bi se rasprava maksimalno odgodila, taktički je tek sada prijedlog upućen u procedudu.

Mostov Nikola Grmoja je nakon predaje zahtjeva ustvrdio da je taktiziranje oporbe bilo uspješno, jednako kao i u slučaju "noćne akcije" i amandmana s kojima su išli na Poslovnik.

- I u ovom slučaju pokazali smo da nismo jalova oporba, da će neki zastupnici HDZ-a večeras na predsjedništvu imati i ovaj argument protiv Andreja Plenkovića, i bit će zanimljivo pratiti razvoj situacije. Tek sada se sve zakompliciralo. To se vidi iz reakcije Plenkovića kada je rekao oporbi da bi volio vidjeti bahatost da ne podrže Istanbulsku konvenciju. Vidi se nervoza premijera i očito je da ne kontrolira vladajuću većinu kako bi volio – komentirao je Grmoja te dodao kako ne zna kako će vladajući glasovati o ovom prijedlogu.

- Bitno da je dobar dio javnosti za to da Dalić ode, da je smatraju odgovornom za aferu u Agrokoru što se tiče savjetničkih plaća. ne može me nitko uvjereti da Dalić nije znala iz koje tvrtke dolazi Ramljak. Jasno je da je to njena odgovornost – tvrdi Grmoja. Vidjet ćemo, dodaje, kako će se se postaviti partneri HDZ-a i neki zastupnici jer neki od njih komentiraju po hodnicima da bi Dalić trebala otići.

- Najoptimističnija varijanata bi bila da premijer naloži tajnici da napiše odluku o razrješenju, druga da sama da ostavku, a treća da je smijeni – "ubacuje" se SDP-ov Arsen Bauk.

Grmoja nastavlja kako odlazak Ramljaka ne može abolirati Dalić jer netko treba snositi političku odgovornost.

- Dio ljudi iz HDZ-a se oštro protive ratifikaciji konvencije, pa i kolega Zekanović, a onda svakog petka uredno glasuje za ono što predlaže Plenkovićeva vlada. Sada imaju instrument da pokažu da li je to što se protive samo politikanstvo ili prikupljanje glasova desnog biračkog tijela ili misle ozbiljno – tvrdi Grmoja koji nije želio otkriti koji to HDZ-ovci zastupnici smatraju da Dalić treba otići.

Bauk dodaje kako tek treba vidjeti kako se glasovati SDSS iz kojeg se također moglo čuti kritike na račun Dalić.

- Što se glasova SDSS-a tiče, to je jedna dosta komplicirana, kompleksna i matematički složena računica u kojoj meni sve nepoznanice nisu poznate tako da trebamo čekati kolegu Pupovca da se malo jasnije izjasni – rekao je Bauk koji je uvjeren da je sigurno jedino kako će HNS glasovati čvrsto protiv ovog prijedloga.