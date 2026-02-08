Naši Portali
SVE VIŠE UGINUĆA

Ptičja gripa potvrđena i u Zagrebačkoj županiji

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
Jolanda Rak Šajn
08.02.2026.
u 17:25

To je već treći slučaj opasnog virusa kod crvenokljunih labudova u ovoj godini

U Hrvatskoj je potvrđen već treći slučaj ptičje gripe od početka godine. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kažu kako je virus visokopatogene influence ptica (VPIP) podtipa H5N1 potvrđen u dva crvenokljuna labuda na području ribnjaka u općini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji. Na ribnjaku u Pisarovini zamijećen je, tvrde, povećan broj uginuća crvenokljunih labudova, a uginućima su prethodili neurološki klinički znakovi karakteristični za ovu vrstu divljih ptica – gubitak ravnoteže, plivanje u krug i spuštanje glave i vrata na vodenu površinu. Ranija dva slučaja također su zabilježena kod uginulih crvenokljunih labudova (tri su pronađena na jezeru Jegediš te dva na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji).

– Od jeseni 2025. godine brojne europske zemlje bilježe snažan porast broja izbijanja VPIP-a kod divljih ptica, a u Europi su zabilježene i epidemije VPIP-a u peradi i ptica i ptica u zatočeništvu – kažu iz Ministarstva te dodaju kako se vrlo visoka pojavnost i cirkulacija virusa VPIP-a, ne samo u peradi i ptica već i u nekih vrsta sisavaca, nastavlja i ove godine.

Povećana uginuća kao i povećani broj slučajeva ove bolesti u divljih ptica upućuje na važnost provedbe svih propisanih mjera koje za cilj imaju rano otkrivanje i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti na objekte s domaćom peradi, ponajprije kako bi zaštitili zdravlje peradarskih jata odnosno umanjili ekonomske štete i gubitke u peradarskoj proizvodnji. Iz Ministarstva napominju da je u Hrvatskoj na snazi naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja ptičje gripe.  Na svim farmama obvezni su prijaviti veterinarima povećana uginuća te pojavu kliničkih znakova koji mogu upućivati na VPIP – smanjenu nesivost, smanjeno uzimanje vode ili hrane te lošiju kvalitetu ljuske jaja. Perad i ptice u zatočeništvu ne smiju dolaziti u kontakt s divljim pticama.

Provedba biosigurnosnih mjera, dezinfekcije vozila i nastambi u skladu s tehnološkim zahtjevima, postavljanje dezbarijera na ulazima u krug objekta, vođenje evidencija o svim vozilima i osobama koje ulaze u krug objekta te korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija pri ulasku i izlasku iz objekta... ključni su za sprječavanje unosa i širenja VPIP-a na objektima s peradi, poručuju iz Ministarstva. U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, apeliraju na građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za dojavu 099/4392-507.

Ključne riječi
biosigurnost h5n1 labudovi ptičja gripa

AL
AP_LApapa
17:31 08.02.2026.

Eto nama novih poskupljenja piletine i jaja.

