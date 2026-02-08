Zapalio se vlak kod Osijeka: 'Strojovođa je vikao, morali smo iskakati'; Oglasio se HŽ

Putnički vlak na liniji prema Osijeku zapalio se u blizini Dopsina, nedaleko od Čepina, zbog čega su putnici morali hitno napustiti vlak. Kako su ispričali svjedoci, evakuacija se odvijala izravno u polju uz prugu, odakle su s udaljenosti promatrali razvoj događaja.

Prema dostupnim informacijama, požar nije poprimio veće razmjere. Vatra je ugašena brzom reakcijom vlakopratnog osoblja i strojovođe, pa intervencija vatrogasaca nije bila potrebna. Unatoč tome, incident je izazvao uznemirenost među putnicima te kašnjenja u prometu. “Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijek.” rekao je čitatelj za 24sata.

Drugi putnik opisao je dramatične trenutke koji su prethodili evakuaciji. “Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikat kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina.”

Večeras u 20.15 sati u stajalištu Dopsin došlo je do zapaljenja na vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek. Radi o dizel-motornom vlaku serije 7121. Vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala. Uz to, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji si izašli iz vlaka. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen, kažu iz HŽ-a. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen. Po putnike je u stajalište Dopsin upućen drugi vlak iz Osijeka. Ispričavamo se putnicima, kažu iz HŽ-a