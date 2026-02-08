VIDEO Ukrajinci objavili snimku uništavanja ruskog drona zrakoplovom F16

Ukrajinski telegram kanali donose večeras snimku uništavanja ruskog drona Geran 2 od strane ukrajinskog urakoplova F16. Snimka prikazuje dolazak Gerana 2 u kadar, uz komentare snimatelja, nakon čega ruski dron odjednom eksplodira, a koju sekundu nakon toga u kadar dolazi zrakoplov F16.

Vojni blogeri navode kalo je pilot oborio dron koristeći top M61A1 Vulcan koji može u minuti ispaliti 6.000 komada streljiva kalibra 20 mm.

Ukrajina posjeduje nekoliko desetaka zrakoplova F16, doniranih od strane nekoliko europskih zemalja, a do sada su ih izgubili 4, dio upravo u akcijama obaranja ruskih projektila i dronova za što se ovi zrakoplovi često koriste u Ukrajini.