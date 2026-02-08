Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOLEMA ESKPLOZIJA

VIDEO Ukrajinci objavili snimku uništavanja ruskog drona zrakoplovom F16

Foto: Telegram/Screenshot
1/4
Autor
Danijel Prerad
08.02.2026.
u 21:29

Vojni blogeri navode kalo je pilot oborio dron koristeći top M61A1 Vulcan koji može u minuti ispaliti 6.000 komada streljiva kalibra 20 mm.

Ukrajinski telegram kanali donose večeras snimku uništavanja ruskog drona Geran 2 od strane ukrajinskog urakoplova F16. Snimka prikazuje dolazak Gerana 2 u kadar, uz komentare snimatelja, nakon čega ruski dron odjednom eksplodira, a koju sekundu nakon toga u kadar dolazi zrakoplov F16.

Vojni blogeri navode kalo je pilot oborio dron koristeći top M61A1 Vulcan koji može u minuti ispaliti 6.000 komada streljiva kalibra 20 mm. 

Ukrajina posjeduje nekoliko desetaka zrakoplova F16, doniranih od strane nekoliko europskih zemalja,  a do sada su ih izgubili 4, dio upravo u akcijama obaranja ruskih projektila i dronova za što se ovi zrakoplovi često koriste u Ukrajini.

Ključne riječi
eksplozija dron Rusija Ukrajina

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar objektivno!
objektivno!
21:56 08.02.2026.

prokleta ruska bagra koja dronovima svaki dan ubija ukr.civile....

ŠP
šparist
21:54 08.02.2026.

odlično, uništen je rotirajućim topom, bez trošenja skupih projektila zrak-zrak!

AJ
Ajmoooooooooo
21:57 08.02.2026.

iz rusije uvijek samo zlo dolazi, jadan onaj tko je susjed tom zlu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!