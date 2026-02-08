Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Parasocijalni odnosi

Zašto mladi više vjeruju influencerima nego novinarima, pojedincima nego institucijama?

Labour leader vows to ban phones in classrooms
Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Autor
Marijana Grbeša
08.02.2026.
u 21:13

Newsfluenceri igraju na kartu autentičnosti, izgradnje osobnog brenda i stvaranja parasocijalnih veza. Oglašivači ih obožavaju jer su, kao što im ime kaže, "uvjerljivi” i dopiru do publika do kojih tradicionalni mediji više ne mogu

Mnogi su prošle godine tužne slike izgorenog Vjesnikovog nebodera prenosili uz komentar o 'simboličnom kraju novinarstva'. Je li novinarstvo zaista stiglo do kraja? Je li čađava olupina nekadašnje medijske mrcine tužan podsjetnik na slavnu profesiju koja je na izdisaju? Usponom digitalne tehnologije, a pogotovo mobilnih telefona i društvenih mreža, novinarstvo je izgubilo svoju ekskluzivnu ulogu “vratara” ili “filtera vijesti”. Oglašivači su posljednjih dvadesetak godina progresivno migrirali na društvene mreže, a ekonomija pažnje natjerala je profesionalne medije da počnu spuštati kriterije. Senzacionalizam i trend deprofesionalizacije zahvatili su više-manje sve medijske sustave, ali u nejednakoj mjeri. One države koje na novinarstvo gledaju kao na društveni kapital, uspjele su zadržati i zaštiti profesionalne standarde u novinarstvu, a one koje to ne rade, dopustile su da Internet potopi novinarstvo koje je uglavnom otklizalo u petparačko žutilo.

Ključne riječi
mediji mladi

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
21:54 08.02.2026.

Ovo za novinarje bi baš bilo zanimljivo čut 😜

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!