Zašto mladi više vjeruju influencerima nego novinarima, pojedincima nego institucijama?

Mnogi su prošle godine tužne slike izgorenog Vjesnikovog nebodera prenosili uz komentar o 'simboličnom kraju novinarstva'. Je li novinarstvo zaista stiglo do kraja? Je li čađava olupina nekadašnje medijske mrcine tužan podsjetnik na slavnu profesiju koja je na izdisaju? Usponom digitalne tehnologije, a pogotovo mobilnih telefona i društvenih mreža, novinarstvo je izgubilo svoju ekskluzivnu ulogu “vratara” ili “filtera vijesti”. Oglašivači su posljednjih dvadesetak godina progresivno migrirali na društvene mreže, a ekonomija pažnje natjerala je profesionalne medije da počnu spuštati kriterije. Senzacionalizam i trend deprofesionalizacije zahvatili su više-manje sve medijske sustave, ali u nejednakoj mjeri. One države koje na novinarstvo gledaju kao na društveni kapital, uspjele su zadržati i zaštiti profesionalne standarde u novinarstvu, a one koje to ne rade, dopustile su da Internet potopi novinarstvo koje je uglavnom otklizalo u petparačko žutilo.