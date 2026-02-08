Skočio rejting HDZ-u i Plenkoviću, promjena i na listi najnegativnijih političara

Skočila je potpora HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću. HDZ se u veljači ponovno učvrstio iznad granice od 30 posto potpore birača te s 30,6 posto postaje uvjerljivo najjača politička opcija u zemlji. U odnosu na prosinačko mjerenje, riječ je o rastu od tri postotna boda. SDP zadržava drugo mjesto s 23,1 posto, uz blagi rast u odnosu na kraj prošle godine. Stranka Možemo! također bilježi pozitivan pomak i sada uživa potporu 13,3 posto ispitanika.

Jačanje HDZ-a prati slabljenje desnih opcija. Most pada na 5,4 posto, dok je platforma okupljena oko Marije Selak Raspudić na 2,4 posto. Najizraženiji pad bilježi Domovinski pokret, koji se spustio na svega 1,6 posto potpore, gotovo upola manje nego u prosincu. Iza njih slijede IDS te skupina stranaka s izjednačenim rezultatom – Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever. Udio neodlučnih birača smanjen je na oko 13 posto, donosi RTL Danas.

Na ljestvici političara s najpozitivnijim dojmom i dalje prednjači predsjednik Republike Zoran Milanović, iako s padom potpore na 23,6 posto, što mu je najslabiji rezultat u posljednjih godinu dana. Istodobno, premijer Plenković ostvaruje svoj najbolji rejting u istom razdoblju, skočivši na 17,9 posto. Značajan rast bilježi i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji se približio osam posto potpore.

Slijede Dalija Orešković, ministar obrane Ivan Anušić, Marija Selak Raspudić i Biljana Borzan, dok deseto mjesto dijele Ivana Kekin, Siniša Hajdaš Dončić i Miro Bulj. Među deset najpozitivnijih političara nalazi se ukupno pet predsjednika stranaka. Istodobno, petina ispitanika smatra da nijedan političar ne zaslužuje epitet najpozitivnijeg.

Velika promjena i na listi najnegativnijih političara, i dalje je na vrhu premijer Plenković, čiji je negativni dojam porastao na 36,5 posto. Drugo mjesto prvi put zauzima Tomislav Tomašević, kojemu je negativna percepcija gotovo utrostručena. Time je, kako navode ispitanici, "Pomogao" predsjedniku Milanoviću, koji se sada nalazi tek na trećem mjestu. Slijede Ivan Penava, Milorad Pupovac te niz drugih političara s manjim udjelima negativnih ocjena.

Ocjene ključnih državnih institucija također su objavljene. Ured predsjednika bilježi blag pad, ali zadržava prosječnu ocjenu dobar. Vlada bilježi najbolji rezultat u posljednjih godinu dana, dok Sabor, unatoč blagom poboljšanju, ostaje ocijenjen dovoljnim. Raspoloženje građana prema stanju u državi nešto je optimističnije nego krajem prošle godine. Iako većina i dalje smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, taj se udio smanjio na nešto više od 65 posto, dok udio optimista raste na 22,2 posto.

Kao događaj mjeseca ispitanici su uvjerljivo izdvojili uspjeh hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu, unatoč političkim prijeporima oko organizacije dočeka. Više od 38 posto građana smatra da je upravo taj sportski uspjeh obilježio veljaču, daleko ispred inflacije, međunarodnih političkih napetosti i rasta troškova života.