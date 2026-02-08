Godinama zanemarivana skupina dobila je zakonske izmjene koje donose veća primanja, sigurnu skrb i priznanje patnje

Veće invalidnine, ukidanje participacije u zdravstvenom osiguranju, pravo na rehabilitaciju i, prvi put, jasno propisana prava za obitelji nestalih civilnih osoba – to su ključne novosti izmjena i dopuna Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Na rubu sustava

No iza suhoparnih zakonskih odredbi izglasanih u Hrvatskom saboru krije se nešto puno važnije: priznanje patnje i konkretno poboljšanje kvalitete života ljudi koji su desetljećima bili na rubu sustava. Kako ističe Julijana Rosandić, predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, najvažnija promjena odnosi se na izjednačavanje osnovica za invalidnine sa Zakonom o hrvatskim braniteljima.

– Invalidnine se povećavaju tako da se osnovice izjednačavaju, a Vlada će svake godine određivati njihovu visinu, uz jasno propisano pravilo da ona ne smije biti niža nego prethodne godine – naglašava Rosandić. Uz povećanje invalidnina, novi zakon donosi i ukidanje participacije, što znači da civilni stradalnici više neće sudjelovati u troškovima zdravstvenog osiguranja.

– To je izuzetno važno za stariju i često teško bolesnu populaciju – kaže Rosandić, dodajući da zakon prvi put jasno jamči i pravo na rehabilitaciju te sve usluge koje iz toga proizlaze.

Izmjenama zakona mijenja se i model određivanja iznosa prava. Umjesto fiksnih iznosa, osnovica će se određivati odlukom Vlade jednom godišnje, a novi model omogućuje povećanje osobne invalidnine, posebnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i novčane naknade. Posebno emotivna i povijesna novost odnosi se na obitelji nestalih civilnih osoba.

– Donesena je odredba prema kojoj se svim nestalima mora osigurati grobno mjesto, a obitelji će dobiti naknadu kakvu su dobili i roditelji poginulih branitelja. Ono što je ključno – ta će se odredba primjenjivati retroaktivno, tako da će pravo imati i obitelji čiji su članovi već pokopani, kao i oni koji će tek biti identificirani. To je prvi put da je zakon obiteljima nestalih civila donio konkretna prava – ističe Rosandić.

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja podsjećaju kako je temeljni zakon donesen 2021. godine, čime je ispravljen dugogodišnji neadekvatan odnos prema civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Izmjene i dopune izrađene su u suradnji sa Zajednicom udruga, a dodatna sredstva za njihovu provedbu osigurana su u državnom proračunu.

Zahtjevi i dalje pristižu

Na pitanje jesu li uvaženi svi zahtjevi udruga, Rosandić odgovara bez zadrške: – Jesu. Prošlo je uglavnom sve što smo tražili. Radili smo to u suradnji s Ministarstvom i mislim da je zakon sada uređen onako kako i priliči te kako žrtve zaslužuju.

Zahtjevi za priznavanje statusa civilnog stradalnika i dalje pristižu.

– Nemamo točnu brojku, ali dosad je zaprimljeno blizu 2000 zahtjeva, ne računajući one koji su prava ostvarili po starom zakonu iz 1975. godine, koji uopće nije bio primjeren – zaključuje Rosandić.