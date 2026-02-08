U vijestima o pregovorima o prekidu rata u Ukrajini, nezaobilazno je ime Jurija Ušakova. On je pomoćnik Vladimira Putina za vanjsku politiku, što znači da je u kontekstu pregovora trbuhozborac kremaljskog vladara o svim bitnijim pitanjima. Naravno, kada je netko tako blizak vrhu ruske politike, onda je i znatno više od toga. Kako pregovori konstantno zapinju, odgovor koji se stalno dobiva jest kako se dvije strane ne mogu dogovoriti o teritoriju. Jasno je od početka kako će Volodimir Zelenski imati jako težak posao s prodajom takve priče ukrajinskoj javnosti, jer tamošnja javnost s pravom može smatrati da Rusi zapravo ne mogu pobijediti, jer ih zadržavaju gotovo četiri godine. Isto tako, ni Vladimir Putin ne može odustati od rata prije nego što ostvari minimalističke ciljeve zauzimanja u cijelosti četiri ukrajinske oblasti, Luhanske, Donecke, Zaporiške i Hersonske.
Tko je Putinov glavni pregovarač? Karijeru je počeo u komunizmu, omiljenog unuka poslao je na školovanje u Europu
Ušakov je proveo 10 godina u Washingtonu kao ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama
