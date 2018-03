Peruško: Sporazum sa Sberbank bit će potpisan već idući tjedan

Potpisivanje sporazuma sa Sberbankom može se očekivati idući tjedan – najavio je izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško nakon sastanka sa širim krugom dobavljača koncerna.

Objasnio je da načelni dogovor s najvećim pojedinačnim vjerovnikom Agrokora, koji drži dug od 1,1 milijardu eura, već postoji. Očekuje i da će na drugom sastanku s vjerovnicima, koji je najavljen za idući tjedan, u nekoliko dana dovršiti sam okvir nagodbe. Dobavljači su pak u četvrtak dobili širu informaciju o tome što se dogovaralo u Zadru, a njihova predstavnica Marica Vidaković istaknula je da je nagodba u okviru očekivanog, ali da može biti i bolja.

Na pitanje o načinu rješavanja graničnog duga, odgovorila je da trenutačno imaju način kako ga riješiti, no dok to tehnički nije obavljeno do kraja, ne želi o tome govoriti. Podsjetimo, dobavljačima je ukupno isplaćeno 490 milijuna eura, od kojih se 302 milijuna odnose na granični dug, a 188 na stari dug te još 16 milijardi kuna za robu koju su isporučivali od početka procesa izvanredne uprave. Ostalo je još zajedno oko 300 milijuna eura duga za robu, a o otpisima je još, kaže Vidaković, rano govoriti.