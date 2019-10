Pupovac: Prihvaćam dijalog, ja sam hrvatski patriot. Hvidra: Bilo bi dobro da sjednemo

Odnos Hvidre i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca zbog njegove izjave da “Hrvatska postaje čimbenik nestabilnosti na prostoru bivše Jugoslavije i da se u Hrvatskoj pokušava rehabilitirati ustaštvo” ušao je u novu fazu. Nakon višetjednog Hvidrina traženja prvo Pupovčeve isprike i razvrgavanja koalicije sa SDSS-om, pa kritiziranja DORH-a jer se još nije očitovao o kaznenoj prijavi protiv Pupovca, pa prijetnji tematskom sjednicom Odbora za ratne veterana na temu Pupovčeve izjave... došlo se, eto, do poziva na dijalog.

Miroljubivi zaokret

– Dijalog nema alternativu. Bilo bi dobro da sjednemo s Pupovcem i da nam objasni, da čujemo njegove argumente. Moramo raščistiti neke stvari, da ne budemo više taoci prošlosti. To je civilizacijski doseg. Sastanak bi mogao biti dobar korak u smirivanju tenzija. Teško je razgovarati preko medija, što se već neko vrijeme događa. Moramo svi napraviti korak naprijed – kaže Josip Periša, šef Glavnog odbora Hvidre. Na pitanje kako to da je odjednom došlo do miroljubivog zaokreta, odnosno zbog čega Hvidra nije Pupovca zvala na razgovor odmah nakon što je spornu izjavu dao, Periša je kazao da nema zaokreta, da je Hvidra uvijek bila za dijalog i da poziv Pupovcu na sastanak ne znači da su oni u Hvidri odustali ranijih zahtjeva.

– Mi i dalje inzistiramo da DORH kaže ima li u Pupovčevim izjavama elemenata kaznenog djela. A osim s Pupovcem, tražimo i žuran sastanak s glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem, premijerom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Jandrokovićem s obzirom na to da je u Saboru u tijeku rasprava o izvješću o radu DORH-a za 2018., s kojim se mi ne slažemo – kaže Periša. Objasnio je i izjavu da je spreman biti u izaslanstvu branitelja koje bi položilo vijence na mjesta stradanja Srba, primjerice u Jasenovcu i Varivodama.

– Osuđujem one koji su počinili ubojstva u Varivodama, ali isto tako kažem da su počinjeni višestruki zločini u Škabrnji, Voćinu, Vukovaru... Tko je za to odgovarao? Zašto 28 godina kasnije za to nitko nije osuđen. Postoje prioriteti. Nemam problem osuditi zločin nad svakom žrtvom, ali moramo raščistiti neke stvari – kazao je Periša i u prilog tezi dodao i da Hvidra osuđuje i istup vijećnice HDZ-a u Rijeci Ivone Milinović o Srbima i vrbama. To je, kaže, ružno i nepotrebno i ne pridonosi boljitku države.

I predsjednik Hvidre Josip Đakić kaže da je razgovarati neophodno, ali i dodaje kako na tom sastanku od Pupovca očekuje da objasni misli li on stvarno o Hrvatskoj onako kako ju je i okarakterizirao. Podsjetio je da je Hvidra od Pupovca tražila ispriku za rečeno, ali je do danas nisu čuli.

– Pupovac je reterirao, ali nejasno. A jesam li se ja ispričao kad je moj sin imao onu objavu na Facebooku? Jesam – kaže Đakić i dodaje kako ništa nije gotovo te podsjeća da je i tematska sjednica u Saboru o Pupovcu samo odgođena dok ne dođe očitovanje DORH-a.

Vidjet ćemo

Poziv Josipa Periše na dijalog, odnosno poziv da sjednu za stol i razgovaraju, komentirao je i SDSS-ov Milorad Pupovac.

– Vidjet ćemo što taj poziv znači i vidjet ćemo što pretpostavlja takav sastanak. Ponovit ću, naš je interes da sa svakim razgovaramo i da otklanjamo nesporazume koji postoje u društvu, a ovo jest jedan od ozbiljnih i dubokih nesporazuma pa ćemo mu posvetiti potrebnu pažnju – poručio je Pupovac. Upitan kako komentira situaciju da velik dio HDZ-a ne želi njegovu stranku u koaliciji, rekao je da se ne zna koliki dio HDZ-a želi SDSS u koaliciji te je podsjetio da je koalicija između HDZ-a i SDSS-a više koristila Hrvatskoj nego što ti ljudi misle. Smatra i da takvi stavovi nisu stvar predizborne borbe već da se radi o dubljim političkim procesima.

– Riječ je o tektonskim političkim procesima koji Hrvatsku žele smjestiti na jednu stranu europskog i hrvatskog političkog spektra i povijesti. Ja kao hrvatski patriot učinit ću sve da ne dospijem na tu stranu iznimno desnog, crnog političkog spektra – kazao je Pupovac. Za činjenicu da je kazneno prijavljen DORH-u zbog svojih izjava Pupovac kaže da se nada da će DORH to pitanje što prije riješiti.

VIDEO Milorad Pupovac o tome ostaje li SDSS u Vladi: