VIDEO Pupovac: Ekstremna desnica se prvi put pokušava potpuno otrgnuti kontroli države

Nakon što se večeras ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu okupila skupina muškaraca i skandirala, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac za Večernji list je izrazio duboku zabrinutost. Incident je povezao s nedavnim događajima u Splitu i Benkovcu, upozoravajući na opasan trend mobilizacije protiv kulturnih događaja srpske manjine. Mirno kulturno događanje u središtu Zagreba u srijedu navečer zasjenio je incident kada se ispred prostorija Srpskog kulturnog centra pojavila skupina muškaraca i održala kratkotrajno navijačko skandiranje, nakon čega se skupina razbježala dolaskom policije. Iako je incident bio kratak, za saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca on predstavlja još jedan u nizu zabrinjavajućih signala.

"Kada ovo što se večeras dogodilo uzmemo u obzir s onim što se dogodilo u Splitu, cijela situacija postaje dodatno zabrinjavajuća za sve u društvu", izjavio je Pupovac, povlačeći izravnu paralelu s nedavnim prijetnjama upućenim sudionicima književne večeri u Splitu. Pupovac ističe kako događaj u Zagrebu nije izoliran slučaj, već dio opasnog obrasca koji se ponavlja. Smatra nedopustivim da se povodom kulturnog događaja jedne nacionalne manjine stvara atmosfera prijetnje. "Ovo nije izoliran slučaj. Zabrinjavajuće je da se stvara ta vrsta mobilizacije koja predstavlja neku vrstu prijetnje. Bilo da je riječ o Benkovcu, Splitu ili Zagrebu, to je nešto što će, nadam se, svi shvatiti ozbiljno", naglasio je Pupovac. Unatoč uznemirujućoj situaciji, izložba je otvorena u miru. "Ova izložba je dio povijesti ovoga grada i važan dio povijesti ove zemlje. No, ovaj 'povećani interes' za kulturne događaje srpske manjine interpretira se na način koji je daleko od stvarnih namjera i stvara atmosferu straha", upozorava.

Na pitanje tko je najodgovorniji za ovakvu atmosferu, Pupovac ne upire prstom u pojedince, već u ideologiju isključivosti. "Odgovorni su svi oni koji misle da je samo jedan tip kulture, samo jedan tip pjesme, samo jedan tip načina prinošenja ovoj zemlji dobrodošao i jedino je on hrvatski, a svi drugi to nisu. Radikalna desnica je na žalost jedna konstanta u Hrvatskoj od devedesetih naovamo, a ljevica različite vrste zapravo je manje konstanta, a pogotovo to što se naziva radikalnom desnicom. Problem je što se sve što drugačije misli, sve što zauzima stav koji nije desno, konzervativan - nastoji proglasiti ekstremnim. To nije tako. Kao što nije dobro jednoumlje u kulturi, tako jednako nije dobro ni u politici. Takva razdoblja smo prolazili. Bilo da je riječ o jednoj vrsti jednoumlja ili drugoj vrsti jednoumlja i moramo potpuno osvijestiti to da ne smijemo okretati u tom smjeru, da se ne smijemo kao zemlja kretati u tom smjeru, nego da moramo tražiti neku vrstu dijaloga među sobom.", oštar je bio Pupovac.

Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu

Događaj je osiguravao i velik broj policajaca, što je postalo uobičajena slika na kulturnim manifestacijama manjina. "Bilo bi bolje da policije nema. Ali kad je već ima, onda je sreća da ne mora postupati", komentirao je Pupovac. Za kraj je uputio apel političkim akterima. "Nužno je da svi zajedno zaustavimo poruke mržnje kakve su se čule u Splitu i okupljanja kakva su se dogodila u Zagrebu. Moramo udružiti snage kako se ovakvi fenomeni ne bi širili i eskalirali, te kako bismo spriječili daljnje širenje netolerancije u društvu," poručuje Pupovac, ali i upozorava:

"Imali smo ekstremizaciju u pojedinim razdobljima i znamo o kojim razdobljima govorim. Ali imali smo razdoblja u kojima je taj ekstremizam bio na neki način pod kontrolom. Sada imamo prve znakove da to nastoji izaći izvan kontrole. Optužbe ovih ili onih političkih stranaka neće pomoći da se to zaustavi."