Objavljeno vijesti danas: 23
UŽAS

Strava u Drnišu: Muškarac (50) ubio mladića (19) i pobjegao. Policija ga traži

Autori: Neven Leskovar/Hina, Večernji.hr
17.05.2026.
u 06:45

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnjak. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem se traga, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na teren je odmah došao veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

Kako neslužbeno doznaje Dalmacija danas, 50- godišnji muškarac je ranije odslužilozatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina zbog ubojstva koje je krajem 90-ih godina potreslo Dalmaciju. Iako policija zasad nije službeno potvrdila identitet osumnjičenika, nagađa se kako je riječ je o slučaju brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke u Prgometu 1994. godine, koje je prema tadašnjim sudskim navodima bilo dugo i pomno planirano. 

OG
ogradapozarnistepenica
07:46 17.05.2026.

DORH VODI ČOVJEK ČIJI SIN RADI U TVRTKI UKRAJINSKI MAFIJOZA,USTAVNI SUD ČOVJEK ČIJI JE KUM OKOLO NOSO TORBE UKRADENE LOVE,SOU LIK ČIJI JE KUM OŽENIO KĆER MAFIJAŠKOG ODVJETNIKA A VRHOVNI SUD ŽENA KOJA JE ODAVALA INFORMACIJE IZ ISTRAGE SUPRUGU KRIMOSU..u hrvatskoj su krimosi svi svjetonazora u vlasti. i onda se netko čudi što ubojice i duševni bolesnici slobodno šetaju ulicama.

Avatar nekakav
nekakav
06:50 17.05.2026.

Na drugim portalima pišu da je ubojica već i prije ubijao, curu 22 god. Ili se to ne smije pisati? Naše pravosuđe je spremno za eutanaziju. Nerad i neodgovornost za taj nerad.

LE
Levanto
07:24 17.05.2026.

Suci i Zakoni, dva mrtvozornika hrvatske države. Dok smo ginuli u ratu , pokrali su nas i sva dobra razdjelili među sobom. Banda razbojnika je upravljala državom s Franjom na čelu. Danas imamo podrivače koji su se toliko osilil da agresora i neprijateljsku državu časte s najvećim brojem bodova. Sramota me živit u ovoj bari krokodila. Treba li revolucijom stati na kraj ovoj anarhiji.

