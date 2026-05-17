Strava u Drnišu: Muškarac (50) ubio mladića (19) i pobjegao. Policija ga traži

U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnjak. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem se traga, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na teren je odmah došao veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.



Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kako neslužbeno doznaje Dalmacija danas, 50- godišnji muškarac je ranije odslužilozatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina zbog ubojstva koje je krajem 90-ih godina potreslo Dalmaciju. Iako policija zasad nije službeno potvrdila identitet osumnjičenika, nagađa se kako je riječ je o slučaju brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke u Prgometu 1994. godine, koje je prema tadašnjim sudskim navodima bilo dugo i pomno planirano.