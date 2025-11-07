Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'

Skupina muškaraca u crnom okupila se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulicu u Zagrebu uoči otvorenja izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" kojom su počeli Dani srpske kulture. Maskirane muškarce nadzirala je interventna policija pa nije došlo do većih incidenata te su se nakon sat vremena razišli. Dogodilo se to nekoliko dana nakon što su navijači prekinuli istu manifestaciju u Splitu, a zbog čega je više osoba pritvoreno.

- Navijačke su se skupine odlučile djelovati i na politički život izvan stadiona. Nakon Torcide neki dan u Splitu, danas se i u Zagrebu neki zamaskirani navijači odlučili protestirati pred prostorima Srpskog kulturnog centra. Nema nikakvog opravdanja za takve postupke. U demokratskoj državi prosvjedovati se može protiv svakog događanja ali ne zamaskiran i uzvikujući neprimjerene parole. Ovakvo ponašanje navijačkih skupina ni na koji način ne pridonosi kulturi dijaloga u demokratskom društvu i treba ga osuditi i sankcionirati - komentirala je politička analitičarka Ankica Mamić.

S njom se slaže i analitičar Petar Tanta. - Svjedoci smo da se već neko vrijeme otvaraju teme koje su odavno trebale biti u domeni povijesnih, bile one otvarane na masovnim koncertima, zabavama ili saborskim raspravama. Nedavna zbivanja u Vukovaru dodatno su osvježila memoriju kod starijih, a kod mladih izazvale novi revolt koji je utemeljen na potrebi za ekstremnim radikalizmom. I onda nastaje fenomen u kojem se napada kultura, dok ona marginalna po lokalnim klubovima ostaje netaknuta. Sav taj koloplet zbivanja umjetno je izazvan i svako nesankcioniranje vodi ka još većoj radikalizaciji. Potpora raznih stranaka i političkih pojedinaca daje vjetar u leđa i svojevrsni legitimitet, a takvi onda mogu tražiti neku novu istinu i nas uvjeravati u ispravnost svojih poteza - kaže Tanta.

Analitičar Dragan Bagić smatra kako je ovdje riječ o napadu ekstremnih desničarskih skupina na ustavni poredak RH. - Sada je najvažnije precizno definirati o čemu se ovdje radi. Po mom sudu ovdje je riječ o koordiniranom napadu ekstremnih desničarskih skupina na ustavni poredak Republike Hrvatske. Ovo nije napad na srpsku manjinu nego na hrvatsku državu. Sada je jedino važno da institucije odlučno reagiraju. Reakcija mora biti oštrija i jednoznačnija nego što je bila nakon događaja u Splitu. Sada nije vrijeme za rasprave o uzrocima i odgovornostima, za to ćemo imati vremena. Sada je vrijeme samo za djelovanje da se ovaj val napada na Državu zaustavi i postave jasne granice - kaže Bagić.

- Tko god ima neka politička stajališta treba znati da živimo u demokratskom društvu i da ta stajališta može iskazati javnim prosvjedom, transparentima, letcima, kroz društvene mreže, te naravno kroz svoje predstavnike u Saboru. Ako imaš nešto protiv neke inicijative ili manifestacije lijepo se organizira mirni prosvjed kako se to radi u civiliziranom društvu. Ti ljudi koji se ovako okupljaju u Splitu ili Zagrebu vjerojatno misle da se time navodno bore za Hrvatsku. Posve krivo! Za Hrvatsku se bori poštivanjem Ustava i zakona, poštujući javni red i mir. Onog časa kad se legalizira političko nasilje, kada ono postane posve normalni oblik iskazivanja političkog stajališta, demokracija je gotova. Ne podržavam političko nasilje niti prijetnje niti manifestacije ovakvog tipa jer je sve to protivno demokraciji. Stvarali smo državu da u njoj možemo iskazati svoja stajališta i svoje nezadovoljstvo, ali u ustavnim i zakonskim okvirima - kaže Tonči Tadić.