FOTO/VIDEO Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu

Uoči otvorenja izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" povodom Dana srpske kulture, koja se večeras održava u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, situacija u Preradovićevoj ulici postala je uznemirujuća. Skupina maskiranih muškaraca, odjevenih u crne kapuljače pojavila se kod centra oko pola sata prije početka programa. Na mjesto događaja stigla je i interventna policija, a policijski službenici rasporedili su se ispred ulaza u Srpski kulturni centar te duž ulice.

Policija je prisutna preventivno i zasad ne navodi detalje o eventualnim incidentima. Muškarci pjevaju pjesme i uzvikuju 'O Hrvatska, nezavisna država'.