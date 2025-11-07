Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
DANI SRPSKE KULTURE

FOTO/VIDEO Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu

Foto: PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.11.2025.
u 19:20

Policijski službenici rasporedili su se ispred ulaza u Srpski kulturni centar

Maskirani muškarci ispred Srpskog kulturnog centra

Maskirani muškarci ispred Srpskog kulturnog centra

Policija je prisutna preventivno i zasad ne navodi detalje o eventualnim incidentima. Muškarci pjevaju pjesme i uzvikuju 'O Hrvatska, nezavisna država'. 

Dani srpske kulture crnokošuljaši

GA
Gavilar
19:40 07.11.2025.

Dobrom dijelu ljudi je dosta da Srbi provociraju svako malo, a osobito u studenom. Ostatak svijeta živi perfektno dobro bez "srpske kulture" možemo i mi! Poštedite javni prostor njihovih provokacija i "vaspitavanja" Hrvata! Da oni žele mir i suživot nee bi šutjeli o zločinima, zločincima i grobnicama gdje su bacali Hrvate....i ne bi čekali zakone i bagere da uklone spomenike Velikoj srbiji, "srpskom tlu" i četn.cima, nego bi to sve napravili sami kao znak dobre volje i želje za suživotom.

KI
Kontra indoktriniran
19:26 07.11.2025.

Koliko dugo ćemo dopustiti da nas netko vuče natrag u mulj Drugog svjetskog rata? Tko su oni koji stalno pale fitilje stare mržnje, podsjećajući nas na zločine iz 1940-ih, umjesto da nas vode prema budućnosti? Je li stvarni neprijatelj Hrvata netko izvana ili tisućljetno institucionalno infiltriran duboko iznutra? Tko su ti stvarni „vladari“ koji nas žele slabe i podijeljene, koji iz patnje naroda crpe svoju energiju, koji koriste nacionalizam kao štit za svoju moć, koji nude svoje skute kao okrilje “spasa”? Možemo li se izvući iz smrtnog zagrljaja ovog iskonskog zla i otarasiti se njihovog konstrukta da se hrvatstvo gradi na antisrpstvu, baš kao i konstrukta da se srpstvo gradi na antihrvatstvu? Tko nam je iselio mlade i doveo strance? Jesu li to srpski utjecaji, ili možda ipak neki nama „bliži“ likovi? Dok to ljudi ne shvate, oni su sigurni u svojim stolicama… sigurni da se narod neće okrenuti protiv njih… Otrijeznite se više! Stvarni neprijatelj nije vam susjed – to su oni koji nas neprestano hrane strahom, pa i strahom „od susjeda“, oni koji žele da ste vječito zarobljeni u petlji prošlosti, bez obzira s koje strane se nalazite, oni koji žele da mislite da su “dobri”. Samo tom spoznajom možemo se izvući iz njihovog „smrtnog zagrljaja“ i onog za sada nepoznatog, ali očito ne dobrog što nam pripremaju.

Avatar punk
punk
19:45 07.11.2025.

ja isto ne znam zakaj te srbe niko ne voli a tak su dragi ljudi...

