PORUKE NA FACEBOOKU

Pupovcu stigle prijetnje smrću, sve je prijavljeno policiji: 'Ovo je tek vrh sante leda...'

06.11.2025.
u 17:58

"Pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i poticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom", navodi SDSS

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) priopćila je kako je danas Ravnateljstvu policije izvršena prijava prijetećih poruka poslanih Miloradu Pupovcu, predsjedniku SDSS-a, koje su objavljene na službenoj Facebook stranici stranke. Kako navode iz SDSS-a, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću. 

"Kako je navedeno u prijavi Ravnateljstvu policije, ispod objave od 28. listopada 2025. godine, u kojoj je prenesen slobodni govor profesora Milorada Pupovca tijekom saborske rasprave, a povodom okruglog stola održanog u Hrvatskom saboru na kojem su se negirale žrtve te zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i poticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom.

Policiji su podneseni fotografske dokazi (snimke zaslona) koji sadrže izričite prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a. U prijavi se traži, na temelju zakonskih ovlasti, da se poduzmu odgovarajuće mjere, a s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su objavljivale spomenute komentare te u skladu s tim procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, kao i poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i osobu njezinog predsjednika", priopćeno je. 
Avatar Banana man
Banana man
18:15 06.11.2025.

nisam ni sumnjao .... bravo za subotu i skup Torcide... trebalibi i BBB slično u ZG

SV
Svastacuje
18:16 06.11.2025.

Na dan pokopa branitelja čije kosti tražimo 34 godine moramo čitati kako je jadan i ugrožen Milorad Pupovac...

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
18:16 06.11.2025.

Ispravak netočnog navoda: nitko nije negirao žrtve Jasenovca, nego je argumentirano i činjenično, s dokazima, negiran samo lažni popis žrtava. Baš sam malo gledao popis na kojemu je oko 200 Židova iz Međimurja koje je bilo okupirano od strane Mađarske, gdje nije bilo us.taša i odakle su Židovi koji su stradali odvezeni 1944. u Auschwitz. Što, uostalom, potvrđuje i služeni popis stradalih Židova na kojemu nema niti jednog međimurskog Židova koji je stradao u Jasenovcu.

Kupnja