Pupovcu stigle prijetnje smrću, sve je prijavljeno policiji: 'Ovo je tek vrh sante leda...'

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) priopćila je kako je danas Ravnateljstvu policije izvršena prijava prijetećih poruka poslanih Miloradu Pupovcu, predsjedniku SDSS-a, koje su objavljene na službenoj Facebook stranici stranke. Kako navode iz SDSS-a, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću.

"Kako je navedeno u prijavi Ravnateljstvu policije, ispod objave od 28. listopada 2025. godine, u kojoj je prenesen slobodni govor profesora Milorada Pupovca tijekom saborske rasprave, a povodom okruglog stola održanog u Hrvatskom saboru na kojem su se negirale žrtve te zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i poticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom.

Policiji su podneseni fotografske dokazi (snimke zaslona) koji sadrže izričite prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a. U prijavi se traži, na temelju zakonskih ovlasti, da se poduzmu odgovarajuće mjere, a s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su objavljivale spomenute komentare te u skladu s tim procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, kao i poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i osobu njezinog predsjednika", priopćeno je.