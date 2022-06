Pulski akvarij dobio prestižni certifikat

Pulski akvarij je dobio prestižni certifikat “Friend of the sea” uručen im od strane Svjetske organizacije za održivost (World Sustainability Organization).

Primitkom certifikata „Friend of the sea“ Aquarium Pula se obvezao na društvenu odgovornost i aktivno uključivanje u programe uzgoja ugroženih vrsta, sve u svrhu očuvanja divljih populacija životinja te morskih ekosustava kroz vlastito poslovanje.

Kako je istaknuto pulski akvarij trenutno je najveći akvarij u Hrvatskoj, a naročito je okrenut provedbi aktivnosti zaštite morskih kornjača te ugroženih plemenitih periski. Osim edukacije, glavni ciljevi su mu osiguravanje dobrobiti životinja, prirode i energije, zajedno sa stručnim usavršavanjem djelatnika u svakom segmentu poslovanja, a što su i prepoznali i u prestižnoj međunarodnoj organizaciji.

Svečanost se održala u nazočnosti dr. Paola Braya, osnivača i ravnatelja "Friend of the sea" i Svjetske organizacije za održivost, dr. Milene Mičić, osnivačice i ravnateljice Pulskog akvarija te Roberta Lombardija, morskog biologa i voditelja programa održivog akvarija.

Dr. Paolo Bray je nakon govora o organizaciji "Friend of the sea" čestitao Aquariumu Pula i uručio certifkat o samoodrživosti i potvrdnicu "Logo use autorization" za spas kornjača.

Nakon ceremonije dodjele certifikata, na Ambreli je u more puštena Victorija, mlada kornjača koja je spašena u rujnu 2021.godine te povjerena na brigu osoblju "Centra za spašavanje morskih kornjača".

Victorija je pronađena u blizini Brijuna te je odmah primljena u Centar za spašavanje morskih kornjača gdje se oporavila te je puštena nazad u svoje prirodno okruženje.

U nedjelju su u more puštene i dvije glavate želve - Mini Koko, najmanja kornjača koju je do sada imao pulski akvarij te najveća kornjača Luka-Amadeo. One su nađene u akvatoriju otoka Korčule gdje su, nakon oporvaka, sada puštene.