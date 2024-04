Pucnjava u osnovnoj školi u Finskoj, nekoliko djece ozlijeđeno

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno u pucnjavi u osnovnoj školi u Finskoj u ranim jutarnjim satima u utorak, a osumnjičeni je kasnije priveden, kazuje finska policija u priopćenju na koje se poziva Reuters.

Pucnjava se dogodila u školi Viertola u Vantai, na periferiji glavnog grada Helsinkija, koja ima oko 800 učenika od prvog do devetog razreda. Lokalno stanovništvo je zamoljeno da se drži dalje od tog područja.

BREAKING:



Reported school shooting in Helsinki, Finland.



The Viertola elementary school has around 800 pupils aged between 7 and 15.



No information yet on whether the shooter has been caught. Children are still hiding in the school pic.twitter.com/b8MSgKP7rK