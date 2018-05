Detalji pokolja u Teksasu: 'Čula sam pucnjeve i počela bježati najbrže što sam mogla'

U pucnjavi u srednjoj školi u petak u Santa Feu u Teksasu ubijeno je 8 do 10 učenika i djelatnika škole, rekao je lokalni šerif.

Šerif Ed Gonzalez je rekao da je napadač bio učenik te škole u Santa Feu, 48 km jugoistočno od Hustona.

Live look from Air 11 over Santa Fe HS after reports of active shooter. There are unconfirmed reports of injuries -> https://t.co/I6ZPv2Vz4X #SantaFeHighSchool #TexasShooting pic.twitter.com/aeci27I1eD

Osumnjičeni za napad sada je u pritvoru, rekao je Gonzales dodajući kako se kampus još uvijek smatra za aktivno mjesto zločina.

"Ima više žrtava. Može biti između osam i 10", rekao je Gonzales na konferenciji za novinare.

Napadač je ušetao u učionicu s automatskom puškom i počeo pucati. Jedna od svjedokinja je rekla da je vidjela jednu učenicu s propucanom nogom.

- Ozlijeđene prevoze u u bolnicu u obližnji grad Galveston, rekao je glasnogovornik bolnice Raul Reyes.

Santa Fe High School assistant principal says a gunman has been "arrested and secured" and the local authority confirms an unspecified number of people have been injured in a shooting at the school