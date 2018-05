Pucao je po policajcima, a specijalce je od bombe spasio balistički štit

Zorana Seleša (36) iz Šećerane nadomak Belog Manastira prijavili su 13. kolovoza lani zbog nasilja u obitelji. Noć prije, zbog prijetnji susjedi, proveo je u pritvoru. Policajci Tamara Klobučar i Goran Tompić stigli su mu pred vrata stana u 16.20 sati, a početak je to drame kakvu nisu ni sanjali. Po optužnici, Seleš je izašao pred njih najprije s ručnom bombom M-75, supruga s djetetom i otac pokušali su ga smiriti, ali on je iznio i poluautomatsku pušku.

– Sad ćete vidjeti! – rekao je i naciljao, a policajci su se dali u bijeg. Pomahnitali muškarac trčao je za njima i pucao. Naseljem su odjeknula dva hica. Kada su policajci umakli iza ugla kuće, i dalje trčeći za njima, on je još tri puta pucao u njihovu smjeru. Metke su izbjegli jer su se skrili iza drveća i grmlja. U pomoć kolegama stigla je specijalna policija iz Osijeka, no Seleš se nije predavao.

– Mamu vam j...., vi ćete meni slati specijalce, sad ćete vidjeti! – zagrmio je on, a jedan je specijalac povikao: “Bomba!” i na vrijeme, srećom, povukao svoj tim. Seleš je tog trena, naime, s vrata stana bacio na njih bombu koja je eksplodirala ispred balističkog štita.

Trijezan, ali nije popio terapiju

Zoranu Selešu jučer je održano pripremno ročište na osječkom sudu. Optužen je za četiri teška ubojstva u pokušaju, ali i dovođenje u opasnost života i imovine.

Nije to, naime, bio kraj drame toga dana u Baranji. Došao je potom do dijela kuće gdje žive susjedi mu Marija i Ivan B. i iz puške im ispucao hitac kroz prozor. A otkako su došli specijalci pa sve do 3.20 sati povremeno je pucao prema snajperskom timu. Samo zahvaljujući slučaju, izbjegnuta je tragedija. Uhićen je u 5.25, dakle 13 sati čitavo je naselje bilo pod opsadom. Susjedi Marija i Ivan B. šest su sati bili zatočeni u stanu. Policijsko vozilo kraj kuće potpuno je izrešetano...

Zoran Seleš otac je dvoje djece, neosuđivan, lošeg imovnog stanja. Nakon uhićenja tvrdio je kako je pucao po policiji i specijalcima “iznerviran ponašanjem susjede Marije, koja ga neprestano bezrazložno prijavljuje policiji”, kao i postupcima policajaca koji su ga uhitili dan prije. Branio se kako ih je “želio zastrašiti, a ne ozlijediti, iako u tim trenucima nije znao što radi jer nije popio terapiju”. Seleš pati, utvrdio je vještak, od disocijalnog poremećaja ličnosti od 2010., liječio se i u Popovači. Bio je trijezan.