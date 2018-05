Pucnjava u Oxfordu: Jedna osoba poginula, policija pregovara s napadačem

Pucnjava je odjekivala središtem Oxforda, a u ovim trenucima policija pregovara s nepoznatim napadačem, javlja BBC.

Jedna osoba je poginula, nakon čega je došlo do međusobne paljbe između napadača i policije, pišu britanski mediji te dodaju kako je i jedna osoba lakše ozlijeđena.

Nakon što je čuo pucnjavu na Rajskom trgu jedan očevidac pozvao je policiju, a na spomenutom mjestu sada je desetak policijskih vozila dok helikopter nadlijeće cijelo područje.

Građani su upozoreni da se ne kreću središtem Oxforda.

UPDATE: Sniffer dog team arrives on scene as police cordon off streets in Oxford. Residents have reported hearing 'bangs and gunshots' https://t.co/aAoesMtzJU #Oxford pic.twitter.com/cjlCzbcMsK