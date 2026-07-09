Alen Vitasović zabrinuo objavom nakon koncerta u Puli: 'Nisam smio ni nastupiti, riskirao sam'

Alen Vitasović zabrinuo je pratitelje objavom na Facebooku u kojoj je otkrio kako je na koncertu u Malom rimskom kazalištu u Puli nastupio unatoč zdravstvenim problemima. "Na mom koncertu u Puli srce mi nije skoro ni radilo. To nitko ne zna. Riskirao sam. Upravo dobio rezultat holtera. Nisam ni smio nastupiti. Bez kisika u srcu i mozgu. Ali sam došao radi Vas. Zato molim za razumijevanje ako nastup nije bio idealan. Hvala!", napisao je Vitasović i dobio brojne poruke podrške. Posebno se izdvojio komentar u kojem se Vitasovića uspoređuje s Lukom Modrićem: "Kao da se Modrić ispričava što nije zabio gol na zadnjoj tekmi. Dosta si ti golova zabio za sve nas i za Istru."

Drugi mu pak poručuju da je svojim pjesmama zadužio Istru i Istrijane, afirmirao istarsko "ča" i ostavio trag koji se ne mjeri jednim koncertom. "Bolji si ti i kad ne moreš od svih tih kritičara", napisao je jedan od pratitelja. Podsjetimo, Alen je nedavno na društvenim mrežama objavio video na kojem je otkrio da ima srčanih problema. – Upravo se sprema ubojstvo Alena od rođene kćeri, medicinske sestre, kazao je Alen, dok mu je njegova kći Mia davala injekciju. Kasnije je u komentarima napisao da se ipak radilo o teškoj aritmiji. Alen je prije nekoliko godina jedva ostao živ zbog varikoziteteta jednjaka s obilnim krvarenjem. - Spasio mi život dr. Zlatko Bulić i ekipa na intenzivnoj njezi. Tri mjeseca nepokretan u bolnici. Prohodao polako korak po korak. Onda tri mjeseca rehabilitacije, terapija, teške borbe. Uz pomoć izvanredne liječničke službe na pulskoj gastroenterologiji potpuno sam se oporavio, ponovno ovog proljeća počeo nastupati, pjevati. Hvala djeci, supruzi, roditeljima, prijateljima, napisao je na Facebooku Alen koji se nikad nije libio govoriti o svojim problemima s alkoholom. O tome opširnije govorio u gostovanju u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Kad su počele prve svadbe i svirke, popila se koja bevanda. To je i genetski, ali i cijela Istra je poluvesela. Krećeš se u društvu, svi piju oko tebe, gubiš noći, stalno čuješ zvonjavu čaša i jednostavno uđeš u taj ritam i počneš piti. Mlad si i nekako to izdržiš. U svijetu kad sam svirao, popilo se kao što se danas ljudi znaju proveseliti. Kad je krenula popularnost postale su neke traume. Trebala mi je nešto više da to smirim. Ublaži se trema, dobiješ snagu i hrabrost jer treba izaći pred tisuće ljudi i nešto reći. Svi te nude pićem prije i poslije svirke i nikad kraja. Svaki dan si na drugom mjestu i to se zarola i jako se teško vratiti, prisjetio se.

Istaknuo je kako se alkohol reklamira u medijima i to je kao društveno u redu. - Javna sam osoba koja je priznala problem s alkoholom i to se kod mene zna. Uvijek ću biti stigmatiziran kao alkos, dok neki iza mene padaju po podu ili cesti, za njih ne zna nitko. U državi je puno slučajeva koji se ne liječe. Ja sam na vrijeme odlučio stati tome na kraj, rekao je te nastavio: - Nagli uspjeh me potaknuo da više pijem. Taj način života i bilo je tu privatnih stvari. Teški sam emotivac, a tu su bile depresije. Ona je sad prošla. Četiri puta sam bio na liječenju na Rabu. Nitko me nije tjerao. Uz par prijatelja i obitelj tako smo odlučili. Rekli su mi da mučim sebe, njih i posao ne ide kako treba, da sam neodgovoran i da mi je zdravlje narušeno. Nakon svakog povratka sam rekao - nikad više, rekao je. Istaknuo je kako nikad nije imao apstinencijsku fizičku krizu.