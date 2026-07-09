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INTERVJU: RAJKA BUĆIN

'Stalan strah i oprez od ustaških upada i racija u bolnicu sklonište'

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Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Valentina Wiesner
09.07.2026.
u 19:10

Autorica knjige 'Liječenje i zbrinjavanje Židova u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu 1941. – 1945.' vraća fokus na dokumente i ljude koji su u najmračnijim vremenima birali humanost, a u razgovoru za Obzor govori i o tome kako danas čuvamo – ili gubimo – sjećanje na zadivljujuće primjere građanske hrabrosti

Dok se u Hrvatskoj i dalje vode prijepori oko povijesnog revizionizma, kulture sjećanja i odnosa prema nasljeđu NDH, nova knjiga dr. sc. Rajke Bućin "Liječenje i zbrinjavanje Židova u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu 1941. – 1945." vraća fokus na dokumente i ljude koji su u najmračnijim vremenima birali humanost. U razgovoru za Obzor govori o gotovo zaboravljenoj mreži liječnika i časnih sestara Bolnice sestara milosrdnica koji su spašavali Židove, ali i o tome kako danas čuvamo – ili gubimo – sjećanje na zadivljujuće primjere građanske hrabrosti.

Ključne riječi
Rajka Bućin intervju

Komentara 3

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AN
antifa
19:44 09.07.2026.

Antifašisti su ipak bili puno humaniji, oni su sve ranjenike i bolesnike, a i osoblje, 1945. brzopotezno izliječili i poslali na Jazovku na kućnu njegu.

AN
antifa
19:49 09.07.2026.

Malo previše dramatike. Kada je išla drobilica to se čulo od Kustošije, dakle imali su dovoljno vremena sakriti bolesnike.

Avatar Certilian
Certilian
19:32 09.07.2026.

sad ćeš da vidiš što "emigracija" ima reći na to... ustaše su dijelile cvijeće.. partizani sve poklali... ali ajmo "emigracijo"... 3... 2... 1...

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