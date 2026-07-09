'Stalan strah i oprez od ustaških upada i racija u bolnicu sklonište'

Dok se u Hrvatskoj i dalje vode prijepori oko povijesnog revizionizma, kulture sjećanja i odnosa prema nasljeđu NDH, nova knjiga dr. sc. Rajke Bućin "Liječenje i zbrinjavanje Židova u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu 1941. – 1945." vraća fokus na dokumente i ljude koji su u najmračnijim vremenima birali humanost. U razgovoru za Obzor govori o gotovo zaboravljenoj mreži liječnika i časnih sestara Bolnice sestara milosrdnica koji su spašavali Židove, ali i o tome kako danas čuvamo – ili gubimo – sjećanje na zadivljujuće primjere građanske hrabrosti.
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Antifašisti su ipak bili puno humaniji, oni su sve ranjenike i bolesnike, a i osoblje, 1945. brzopotezno izliječili i poslali na Jazovku na kućnu njegu.