FOTO Sprema se spektakl! Pogledajte prizore iz Splita prije početka popularnog festivala

Organizatori 12. izdanja festivala Ultra Europe u četvrtak su na stadionu Park mladeži u Splitu predstavili završne pripreme uoči otvaranja festivala u petak navečer, istaknuvši da je infrastruktura spremna, uz poseban naglasak na sigurnost posjetitelja i promociju domaćih DJ-eva.
Projektni direktor festivala Alek el-Kazal proveo je predstavnike medija kroz festivalski prostor, uključujući glavni ulaz, UMF zonu, Resistance pozornicu, Food Village i glavnu pozornicu s VIP prostorom, rekavši kako su završene sve produkcijske, sigurnosne i logističke pripreme.
"Glavna pozornica široka je 80, a visoka 20 metara, dok VIP prostori na istočnoj i zapadnoj strani mogu primiti oko 6000 posjetitelja dnevno. Parter ispred pozornice predviđen je za oko 25.000 ljudi, a cijeli festivalski prostor opremljen je signalizacijom za hitne izlaze, punktovima prve pomoći te komunikacijskom infrastrukturom", rekao je.
Dodao je kako će posjetitelji ove godine, u ograničenom broju, moći izaći na UMF pozornicu iza DJ-a, sudjelovati u sponzorskim aktivacijama i preuzeti fotografije na svojim mobilnim uređajima, čime se želi približiti iskustvo nastupa iz perspektive izvođača.
Govoreći o domaćim izvođačima, organizatori su istaknuli da će i ove godine na festivalu nastupiti brojni hrvatski DJ-evi te da danas više od 80 posto organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15 posto.
Kazao je i da su zamjene festivalskih ulaznica za narukvice već počele te su za posjetitelje pripremljeni poklon paketi, voda i dodatni sadržaji, uz apel na redovitu hidrataciju zbog visokih temperatura.
Tomo in der Mühlen istaknuo je zadovoljstvo nastupom pred domaćom publikom i važnost festivala za promociju hrvatske elektroničke scene. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je kako festival iz godine u godinu raste te je važan za Grad i hrvatski turizam. "Veseli me što Split ponovno ugošćuje ovakav događaj, a posebno što na festivalu nastupa velik broj hrvatskih DJ-eva. To je velika prilika za promociju naše glazbene scene", rekao je Šuta.
Član dvojca Vanillaz Marko rekao je da su za ovogodišnji nastup pripremili potpuno novi set sastavljen isključivo od dosad neobjavljene glazbe. "Ultra Europe nam je i dalje najdraža pozornica. Publika će premijerno čuti isključivo našu novu, još neobjavljenu glazbu", rekao je Marko.
DJ Jock kazao je da je Resistance jedna od najprestižnijih svjetskih festivalskih pozornica. "Pripremio sam melodičan i groove set koji će postupno graditi atmosferu i otvoriti festival na poseban način", rekao je.