Pokušao izbjeći zatvor, ali nije uspio: Hrvatska policija uhitila traženog Nijemca

Njemačkog državljanina za kojim su raspisana tri Europska uhidbena naloga uhitili su u srijedu službenici Policijske postaje Crikvenica nakon provjere identiteta, izvijestila je u četvrtak policija. Tridesetšestogodišnji osumnjičenik uhićen je na području Dramlja, a riječ je o osobi za kojom su njemačka pravosudna tijela raspisala Europske uhidbene naloge zbog odsluženja tri zatvorske kazne na koje je osuđen pravomoćnim presudama.
Na popisu nedjela zbog kojih je osuđen su davanje lažne izjave, teška krađa, lažno prijavljivanje kaznenih djela, neovlašteno gospodarenje otpadom. U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, uhićenik je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor.
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