Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Spektakl u Bostonu, Francuska i Maroko u borbi za polufinale SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREIMENOVANJE AERODROMA

Trumpovo ime osvanulo na zračnoj luci: Florida povukla potez koji je podijelio javnost

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
09.07.2026.
u 22:41

Unutra se novo ime zračne luke prikazuje i na ekranima na šalterima za prijavu. Floridski republikanski guverner Ron DeSantis krajem ožujka dao je odobrenje da se zračna luka Palm Beach nazove po Donaldu Trumpu

Međunarodna zračna luka Palm Beach na Floridi preimenovana je u četvrtak po Donaldu Trumpu, što je najnoviji primjer njegove želje da ostavi svoj trag, prenosi agencija France presse. "Dobrodošli u Međunarodnu zračnu luku predsjednik Donalda J. Trumpa", piše u četvrtak na novom znaku na cesti koja vodi do zračne luke.

Unutra se novo ime zračne luke prikazuje i na ekranima na šalterima za prijavu. Floridski republikanski guverner Ron DeSantis krajem ožujka dao je odobrenje da se zračna luka Palm Beach nazove po Donaldu Trumpu - čije je odmaralište Mar-a-Lago udaljeno samo oko tri kilometra.

U zračnoj luci u četvrtak ujutro mišljenja o preimenovanju aerodroma bila su podijeljena, ističe France presse. U četvrtak će u Tennesseeju također biti otvoren most nazvan po Trumpu.

Ključne riječi
Donald Trump Florida zračna luka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!