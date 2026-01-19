Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMET U KOLAPSU

Ogromni lančani sudar u Njemačkoj: Sudarilo se 20 vozila, 25 ljudi ozlijeđeno, nastale kilometarske kolone

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 11:41

Nadležne službe nastavljaju rad na raščišćavanju ceste i utvrđivanju uzroka nesreće

Danas ujutro na autocesti A42 u Ruhrskom području dogodio se lančani sudar koji je uključivao oko 20 vozila, pri čemu je 25 osoba lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila oko 5.20 sati u smjeru Duisburga, između izlaza Bottrop-Süd i čvora Essen Nord. Prema izvještajima radija Emscher Lippe i WDR-a, u sudaru je sudjelovalo otprilike 20 vozila, a policija je potvrdila da je 25 osoba zadobilo lakše ozljede. Zbog razmjera nesreće, autocesta A42 bila je potpuno zatvorena u oba smjera, što je dovelo do velikih zastoja u jutarnjoj špici. Vozači su čekali i do jednog sata, što je potvrdio i ADAC. Oko 8 sati ponovno je otvorena jedna traka u smjeru Duisburga, dok se za smjer prema Oberhausenu očekuje da će zatvaranje trajati neodređeno, piše Fenix.

Prema prvim informacijama iz operativnog centra, nesreću je izazvalo prvo vozilo koje je zbog poledice izgubilo kontrolu, proklizalo i okrenulo se, pokrećući niz sudara. Vatrogasne i policijske službe brzo su stigle na mjesto događaja s velikim brojem vozila i ekipom. Autocesta A42 jedna je od ključnih prometnica u Ruhrskom području, povezujući Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen i Dortmund. Zbog svoje važnosti, zatvaranje ceste značajno je utjecalo na promet u cijeloj regiji. Očevid je u tijeku, a nadležne službe nastavljaju rad na raščišćavanju ceste i utvrđivanju uzroka nesreće.

Sindikat: Hitna na Rebru je pred kolapsom, životno ugroženi pacijenti zbrinjavaju se u hodnicima
Ključne riječi
prometna nesreća Sudar lančani sudar Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!