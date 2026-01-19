Ogromni lančani sudar u Njemačkoj: Sudarilo se 20 vozila, 25 ljudi ozlijeđeno, nastale kilometarske kolone

Danas ujutro na autocesti A42 u Ruhrskom području dogodio se lančani sudar koji je uključivao oko 20 vozila, pri čemu je 25 osoba lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila oko 5.20 sati u smjeru Duisburga, između izlaza Bottrop-Süd i čvora Essen Nord. Prema izvještajima radija Emscher Lippe i WDR-a, u sudaru je sudjelovalo otprilike 20 vozila, a policija je potvrdila da je 25 osoba zadobilo lakše ozljede. Zbog razmjera nesreće, autocesta A42 bila je potpuno zatvorena u oba smjera, što je dovelo do velikih zastoja u jutarnjoj špici. Vozači su čekali i do jednog sata, što je potvrdio i ADAC. Oko 8 sati ponovno je otvorena jedna traka u smjeru Duisburga, dok se za smjer prema Oberhausenu očekuje da će zatvaranje trajati neodređeno, piše Fenix.

Prema prvim informacijama iz operativnog centra, nesreću je izazvalo prvo vozilo koje je zbog poledice izgubilo kontrolu, proklizalo i okrenulo se, pokrećući niz sudara. Vatrogasne i policijske službe brzo su stigle na mjesto događaja s velikim brojem vozila i ekipom. Autocesta A42 jedna je od ključnih prometnica u Ruhrskom području, povezujući Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen i Dortmund. Zbog svoje važnosti, zatvaranje ceste značajno je utjecalo na promet u cijeloj regiji. Očevid je u tijeku, a nadležne službe nastavljaju rad na raščišćavanju ceste i utvrđivanju uzroka nesreće.