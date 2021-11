Pucnjava u američkoj školi: tri učenika ubijena, šest ranjenih

Petnaestogodišnjak je u utorak pucao iz vatrenog oružja u srednjoj školi na sjeveru Sjedinjenih Država i usmrtio tri učenika, a šest ranio među kojima je nastavnik, objavila je lokalna policija.

Pucnjava je počela u Oxford High School, nekih 55 kilometara sjeverno od Detroita nešto iza 13 sati po mjesnom vremenu i policija je odmah opkolila školu velikim brojem pripadnika, objavio je ured šerifa okruga Oakland.

Students at Oxford High School, in Michigan, escape their classroom as the potential shooter tries enticing them to open the door.



It has not been confirmed who it was at the door, but thank god those kids made it to safety!



🙏🙏🙏#Michigan pic.twitter.com/yjlV2rTnkt