Pucnjava na festivalu u New Jerseyu: Jedan mrtav, a dvadesetak ozlijeđenih

Osumnjičeni je mrtav, a najmanje 20 osoba je ozlijeđeno nakon pucnjave na umjetničkom i glazbenom festivalu, prenosi Mirror. Užasnuti posjetitelji trčali su kako bi spasili svoje živote na festivalu Art All Night u američkom gradu Trenton u New Jerseyu.

Šokirani očevici rekli su kako je napadač počeo pucati po njima oko tri sata ujutro. Rekli su da su policajci koji su bili u blizini uzvratili pucnjavu, a naoružani sumnjivac je ubrzo počeo bježati.

Jedan osumnjičenik, 33-godišnji muškarac, je ubijen, drugi je u pritvoru, a četiri osobe, uključujući 13-godišnjeg dječaka, bore se za svoje živote u bolnici. Od 20 osoba ozlijeđenih, 16 ih je ustrijeljeno.

Reports of multiple people shot with possible casualties during Art at Night community event in Trenton at Roebling Market on S Clinton Ave. Witnesses say they heard a hail of gunfire and saw a crowd of people running away from the scene. Police are investigating. @FOX29philly pic.twitter.com/QvZmrKMXYP