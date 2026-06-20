Josip Čenić u nedjelju pjeva u crkvi sv. Jeronima u Rimu

VALENTINA WIESNER

Mr. Leasinga za viceguvernera – SDP se rješava balasta?

Nakon što je afera izbila u javnost, Lalovac je bio "šokiran nalazima Hanfe" te je tvrdio kako u RBA nije imao nikakvih saznanja o sustavnom zakidanju klijenata ni o tome da su se kalkulacije radile mimo ugovornih odredbi. Kako god okrenemo, ili je znao pa je na njih škiljio, ili nije znao, što ga čini nesposobnim