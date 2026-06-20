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PRIGODNI KONCERT

Josip Čenić u nedjelju pjeva u crkvi sv. Jeronima u Rimu

Snježana Herek
VL
Autor
Snježana Herek
20.06.2026.
u 09:22

Organizatori gostovanja i prigodnog programa su Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima i Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik, na čijem je čelu Maja Mozara

Bečkim i ostalim Hrvatima u Austriji dobro poznati gitarist, kantautor i vođa sastava “Dubrovački kavaljeri”  iz Beča, Josip Čenić, u nedjelju 21. lipnja pjevat će u 18 sati na svetoj Misi u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. Za Josipa, koji će nakon sv. Mise u navedenoj crkvi održati kratki, prigodni koncert, nastup u Rimu, “velika je čast”, kako je rekao Ćenić za Večernji list. Organizatori gostovanja i prigodnog programa su Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima i Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik, na čijem je čelu Maja Mozara. Oboje s istim ciljem: Očuvati i promovirati hrvatsku kulturnu i vjersku baštinu izvan granica Hrvatske. Svaka im čast!
Ključne riječi
koncert Beč

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