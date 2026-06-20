FOTO Pogled na more, bazen i vlastito dvorište: Zavirite u luksuzni apartman u Malinskoj

Apartman nudi 88 četvornih metara stambenog prostora te se sastoji od otvorenog dnevnog boravka, blagovaonice i kuhinje, tri spavaće sobe, dvije kupaonice i dodatnog toaleta. Posebnu vrijednost nekretnini daju natkrivena terasa, privatni bazen površine 13 četvornih metara te ograđeno dvorište koje pruža dodatnu privatnost.
Nekretnina je opremljena podnim grijanjem i klimatizacijom u svim prostorijama, a vanjski prostor uključuje i ljetnu kuhinju te vanjski tuš. Stan se prodaje potpuno namješten te predstavlja zanimljivu priliku za one koji traže nekretninu u neposrednoj blizini mora na jednom od najtraženijih hrvatskih otoka.