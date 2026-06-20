FOTO Pogled na more, bazen i vlastito dvorište: Zavirite u luksuzni apartman u Malinskoj

Na tržištu nekretnina u Malinskoj na otoku Krku pojavio se moderan apartman s privatnim bazenom i pogledom na more, smješten svega 300 metara od obale. Cijena ove nekretnine iznosi 730 tisuća eura.
Na tržištu nekretnina u Malinskoj na otoku Krku pojavio se moderan apartman s privatnim bazenom i pogledom na more, smješten svega 300 metara od obale. Cijena ove nekretnine iznosi 730 tisuća eura.
Foto: Remington Real Estate
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Apartman nudi 88 četvornih metara stambenog prostora te se sastoji od otvorenog dnevnog boravka, blagovaonice i kuhinje, tri spavaće sobe, dvije kupaonice i dodatnog toaleta. Posebnu vrijednost nekretnini daju natkrivena terasa, privatni bazen površine 13 četvornih metara te ograđeno dvorište koje pruža dodatnu privatnost.
Apartman nudi 88 četvornih metara stambenog prostora te se sastoji od otvorenog dnevnog boravka, blagovaonice i kuhinje, tri spavaće sobe, dvije kupaonice i dodatnog toaleta. Posebnu vrijednost nekretnini daju natkrivena terasa, privatni bazen površine 13 četvornih metara te ograđeno dvorište koje pruža dodatnu privatnost.
Foto: Remington Real Estate
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Nekretnina je opremljena podnim grijanjem i klimatizacijom u svim prostorijama, a vanjski prostor uključuje i ljetnu kuhinju te vanjski tuš. Stan se prodaje potpuno namješten te predstavlja zanimljivu priliku za one koji traže nekretninu u neposrednoj blizini mora na jednom od najtraženijih hrvatskih otoka.
Nekretnina je opremljena podnim grijanjem i klimatizacijom u svim prostorijama, a vanjski prostor uključuje i ljetnu kuhinju te vanjski tuš. Stan se prodaje potpuno namješten te predstavlja zanimljivu priliku za one koji traže nekretninu u neposrednoj blizini mora na jednom od najtraženijih hrvatskih otoka.
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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