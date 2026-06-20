Zelenski Lukašenku: 'Imate tjedan dana!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je dosad jedno od najoštrijih javnih upozorenja bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku, optuživši njegov režim da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Poručio mu je da ima tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme za koju tvrdi da se koristi u koordinaciji ruskih napada, u suprotnom će, rekao je, Ukrajina sama djelovati, piše Kyiv Independent. Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je ustvrdio da Bjelorusija, unatoč tvrdnjama da ne želi biti uključena u rat, i dalje pruža potporu ruskim vojnim operacijama.

– Kada Lukašenko kaže da ne želi biti uključen u rat, trebao bi biti iskren barem prema vlastitom narodu. Ne može samo on biti uvučen u rat, Rusija u njega može uvući cijelu zemlju – rekao je Zelenski. Ukrajinski predsjednik tvrdi da se na komunikacijskim tornjevima u dvjema bjeloruskim regijama uz granicu s Ukrajinom nalaze sustavi koji pomažu u koordinaciji ruskih napada dronovima. Prema njegovim riječima, oprema se koristi za napade na civilne ciljeve, a ne na bojišnici.

– Imate tjedan dana. Ako doista ne želite sudjelovati u ratu, uklonite tu opremu i isključite je – poručio je Zelenski Lukašenku. Dodao je kako zbog takvih sustava svakodnevno stradavaju ukrajinski civili te upozorio da će Ukrajina reagirati ako Bjelorusija ne poduzme ništa. – Svaki dan zbog toga ginu naši civili. Ako to ne učini, mi ćemo – rekao je. Zelenski je podsjetio da je Rusija od početka invazije koristila bjeloruski teritorij za vojne operacije te da su iz Bjelorusije lansirani projektili koji su pogađali ciljeve u Ukrajini. Optužio je Minsk i za pomoć ruskoj vojsci kroz opskrbu gorivom.

Njegove izjave dolaze samo nekoliko dana nakon što je Lukašenko poručio da Bjelorusija ne predstavlja prijetnju Ukrajini te se ispričao Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava. U intervjuu za Al Arabiya rekao je da je možda bio prestrog te dodao kako mu je žao ako je ukrajinskog predsjednika uvrijedio. Unatoč tome, Zelenski smatra da Bjelorusija i dalje aktivno pomaže ruskim vojnim operacijama, zbog čega je Minsku sada uputio jasan ultimatum.