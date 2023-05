Publiku ćemo povesti na planinarenje kroz staroslavenske mitove

Vidimo se opet iduće godine u isto vrijeme na istome mjestu. Neka nam "Brdo knjiga" zaživi i postane tradicija – upravo ove su se riječi lani u svibnju mogle čuti sa svih strana na samom kraju prvog festivala "Brdo knjiga" održanog u Samoboru i okolnom gorju. A da se prošlogodišnje želje ostvaruju, potvrđuje vijest da će se od 18. do 21. svibnja ponovno u Samoboru i na okolnim gorama održati drugo izdanje festivala "Brdo knjiga", koji je već proglašen praznikom knjiga i planina. To četverodnevno slavljenje čitanja, penjanja u planine, boravka u prirodi te druženja uz razgovor o knjigama osmislili osmislili su osnivač izdavačke kuće Libricon i jedan od organizatora festivala Željko Žarak te začetnik ideje festivala i njegov suorganizator, novinar i stručnjak za odnose s javnošću Milan Majerović-Stilinović.

Nastaje tradicija

– Odjeci prošlogodišnjeg festivala bili su tako dobri pa bi bilo nefer da nismo pokušali organizirati i ovaj drugi. A hoće li "Brdo knjiga" zaista prerasti u tradiciju, zasad je teško reći. Vidjet ćemo. Takav koncept festivala zahtijeva financiranje. Kao i lani, i sada imamo podršku Ministarstva kulture i medija, Zagrebačke županije i Grada Samobora. Ove godine uključio se i Grad Zagreb. No festivalu nedostaje još jedan ozbiljniji sponzor. Stoga mogu reći, prvi je festival bio dobar, nadamo se da će takav biti i drugi, a očekujemo da će treći dobiti ono što nam još nedostaje kako bi tradicija zaista i zaživjela – kazao nam je uvodno Željko Žarak.

Kako je lani festival na svim svojim događanjima okupio oko 600 posjetitelja, pitali smo ga što očekuje ove godine. Uzvraća da u ovom trenutku ne razmišlja o broju posjetitelja, već svi oni uključeni u organizaciju rade sve, od programskog koncepta preko odabira gostiju do promocije, da informacija o festivalu dođe do što većeg broja ljudi.

– No na njihov broj utjecat će mnogi drugi faktori. Među ostalim i vrijeme, koje je posebno važno za posjećenost izleta koje smo predvidjeli za subotu i nedjelju. Vjerujem da je program dovoljno atraktivan da privuče dosta publike koja je na neki način vezana za planine i planinsku literaturu. To je ono što nam je bio glavni zadatak – kreirati kvalitetan i zanimljiv program. A sad je na publici da dođe – poručio je prvi čovjek izdavačke kuće Libricon Žarak, dodajući pritom kako je u tom programu koji je pripremljen teško izdvojiti nešto što bi se moglo proglasiti vrhuncem festivala, nečim oko čega će se ljudi posebno sjatiti.

– Mi se bavimo jako uskim područjem – planinama i planinskom literaturom. A ljudi planine doživljavaju na različite načine. Recimo, ljubiteljima Velebita sigurno će zanimljiv biti razgovor s Anom Lemić. Alpiniste će sigurno privući susreti s Iztokom Tomazinom i Stipom Božićem. Za one koji su ljubitelji punokrvne planinske književnosti glavni događaj bit će nova knjiga, roman Milana Majerović-Stilinovića. Hodačima na duge staze to će pak biti panel pod nazivom "Staze iz kojih rastu knjige". Dakle, ne bih bilo što iz programa isticao ili izdvajao kao glavni događaj ili zvijezdu festivala jer će šarolikost programa disperzirati publiku. No vjerujem da će na svakom pojedinačnom događanju biti dosta ljudi – naveo je Željko Žarak otkrivajući nam i što posjetitelje "Brda knjiga" očekuje za vikend.

Zavoljet ćete "Brdo knjiga"

– Kao i lani, u suradnji s Parkom prirode Žumberak idemo u Sošice, odakle ćemo krenuti na dvije šetnje. Jedna je namijenjena prije svega djeci i njihovim roditeljima. Bit će to šetnja u prošlost, u staroslavenske mitove, a vodit će je ilustrator te autor koncepta i umjetnički voditelj Perunfesta Zdenko Bašić. Druga šetnja bit će za malo ambicioznije hodače jer će se tijekom nje vježbati uz autora knjige "Stvoreni za kretanje" Tomislava Dolušića. A u nedjelju s Planinarskim klubom Scout organiziramo izlet i druženje čije će središnje mjesto biti njihova planinarska kuća u Koretićima, do koje ćemo doći iz Noršić Sela preko Noršićke Plešivice. U kući nas čeka okrepa i prava glazbena poslastica – flamenco. Točnije, "Flamenco recital" Nine Ćorić i Morenito de Triana – odaje Željko Žarak izletničke i glazbene vikend-mamce ovogodišnjeg festivala protom odašiljući i poruku svima kojima su drage i knjige i planine.

– Onima koji su lani bili na festivalu poručujem da ovogodišnje "Brdo knjiga" neće biti nimalo lošije nego lani. Njima je to sasvim dovoljna pozivnica jer su sve njihove prošlogodišnje reakcije bile i više nego pozitivne. A onima koji lani nisu bili s nama poručujem – dajte šansu "Brdu knjiga" jer zavoljet ćete ga i nastavit ćete na njega dolaziti i idućih godina – s osmijehom na licu i nekom zaraznom vedrinom u glasu reče Željko Žarak, a takvom pozivu teško je odoljeti.

Tim više ako se detaljno prouči sam program ovogodišnjeg "Brda knjiga" iz kojeg se doznaje da sve počinje u četvrtak u 19 sati u samoborskom Centru za mlade Bundek, gdje će se otvoriti izložba fotografija osam autora i autorica "Vrapci na brdu". Potom slijedi i svečano otvorenje festivala. I to najavom novog serijala HTV-a "Planine", o čemu će Milan Majerović-Stilinović razgovarati s autoricama i urednicama serije Majom Tokić i Natašom Kraljević Kolbas te voditeljicom epizode o velebitskoj Premužićevoj stazi Doris Pinčić Guberović i voditeljem epizode o Osorčici Ivicom Prtenjačom. Te će večeri sve završiti predstavljanjem knjiga "Gore uma" Roberta Macfarlanea i "Živa planina" Nan Shepherd o kojima će divaniti prevoditelj potonje Branislav Oblučar te književnici Edo Popović i Ivica Prtenjača.

U petak u večernjim satima na istom mjestu sve započinje u 18.30 predstavljanjem knjige "Sela i stanovi na Velebitu", uz razgovor s njenom autoricom Anom Lemić. Slijedi okrugli stol "Staze iz kojih rastu knjige" u kojem će sudjelovati hodači i hodačice na duge staze, ujedno i autori te autorice knjiga Tatjana Šavorić, Ranko Dragičević i Nikola Horvat, a moderirat će ga glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Te će se večeri sve kraju privesti predstavljanjem nove, druge po redu knjige Milana Majerovića-Stilinovića u izdanju Libricona. Radi se o romanu "Srce mog medvjeda" o kojem će s autorom razgovarati urednik knjige Roman Simić, dok će ulomke iz knjige čitati glumac Alen Šalinović. Zatim će se moći zapjevati i zaplesati jer će glazbeni gosti večeri biti Lela i Joe Kaplowitz.

Neka sad Vakula odradi svoje

Subota donosi već najavljeni jutarnji pješački izlet na Žumberak, da bi se navečer opet svi okupili u Bunkeru gdje će se upriličiti predstavljanje knjige "Planine Slovenije" o kojoj će s autorom Andrejem Stritarom razgovarati naš planinarski publicist i tajnik Hrvatskog planinarskog saveza Alen Čaplar. Potom će alpinističko predavanje održati alpinist, liječnik i član slovenskog GSS-a te autor čak osam knjiga Iztok Tomazin. Tu uzbudljivu subotu okončat će predstavljanje knjige Stipe Božića "Penjačevi zapisi" o kojoj će s našim čuvenim planinarom, alpinistom, autorom mnogih knjiga i putopisnih serijala te članom HGSS-a razgovarati urednik knjige Drago Glamuzina, a ulomke iz knjige čitat će glumac Vedran Mlikota.

I za kraj, u nedjelju slijedi "Kulturno uzdizanje u Samoborsko gorje" tijekom kojeg će se, penjući se do planinarske kuće u Koretićima, u kreativnim pauzama čitati ulomci iz planinske književnosti uz glazbenu pratnju. Ako je suditi po lanjskom izdanju, sve bi moglo završiti gromoglasnom pjesmom, a ovaj put i flamencom. Što više reći i napisati, osim - sve je spremno, dođite, čitajte, hodajte, penjite se u planine, pjevajte i plešite. Sad treba još samo jedno - da Zoran Vakula odradi svoje i s nebom dogovori dobro vrijeme.