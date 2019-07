Prvo rekonstrukcija Vlade pa onda i koalicije

Politički analitičari podijeljeni su u ocjeni može li premijer Andrej Plenković u ovom trenutku rekonstruirati Vladu i tako popraviti ugled HDZ-a uoči predsjedničkih izbora, a time i izborne šanse Kolinde Grabar-Kitarović.

Ivan Rimac smatra kako je teško očekivati da će Plenković uspjeti rekonstrukcijom Vlade polučiti željene efekte.

– Naravno da je njegova vlada opterećena većim ili manjim aferama. Neke su već otišle u zaborav, ali svejedno, kada se spomene ime nekog ministra, sjetimo se afera koje su bile povezane s njima. Po toj logici, mnogo bi njih moglo otići iz Vlade, no ne vjerujem da će Plenković dopustiti da takav dojam ostavi kompletan sastav njegove vlade – uvjeren je Rimac.

Smatra da rekonstrukcija može djelomice “prekriti” probleme u kojima se Plenkovićeva vlada i parlamentarna većina našla, no upozorava da ni novi ministri neće stići pokazati rezultate koji bi cijelu situaciju preokrenuli u korist HDZ-a.

– Prema tome, teza da bi rekonstrukcija izravno pomogla Kolindi Grabar-Kitarović sigurno ne stoji – uvjeren je Rimac.

Na pitanje može li Plenković u ovakvoj situaciji uopće u Vladu uvesti nov i kvalitetan kadar, Rimac odgovara da će se to vjerojatno svesti na stranačke poslušnike, koji neće moći odbiti ono što premijer i stranka od njih zatraže. No smatra da glavni motiv rekonstrukcije nije toliko da se Plenković riješi nekih ministara, koliko potencijalna zamjena koalicijskih partnera, pri čemu Rimac spominje poljuljane odnose s HNS-om, nakon što je ta stranka beskompromisno tražila da iz Vlade ode ministar uprave Lovro Kuščević.

U ovom trenutku prilično je neizvjesno koliko je takva zamjena partnera uopće moguća i zato će Plenković sigurno uzeti dovoljno vremena da porazgovara s potencijalnim partnerima i da procijeni što bi izbacivanje nekog od partnera u Vladi značilo za opstanak koalicije – smatra Rimac.

Politički analitičar Žarko Puhovski drži da u ovom trenutku svi čekaju kakvu će odluku donijeti predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović. Ona možda, kaže, razmišlja da bi mogla biti kandidatkinja za predsjednicu države koju će HDZ samo podržati jer možda smatra da HDZ stoji preloše i da bi s njima samo gubila. Međutim, činjenica je, kaže, da ona sama ne stoji dobro i da se teško može odvojiti od HDZ-a. S druge strane, kaže Puhovski, ideja o kojoj se priča, a prema kojoj bi se prekidala saborska pauza kako bi se raspravljalo o Vladi i njezinoj rekonstrukciji skandalozna je.

– Zašto bi se to sada radilo, a da ne može čekati do rujna. Ništa tu nije hitno. Problem Plenkovića nije ni u oporbi ni u koaliciji, nego u stranci. Ovdje se radi o tome da gubi kontrolu nad HDZ-om. Nije se u stanju obračunati s Brkićem i društvom jer oni mogu reći: OK, ako tako želiš, onda ćemo mi pomoći Kolindi Grabar-Kitarović kao predsjedničkoj kandidatkinji – smatra Puhovski. S druge strane, ni gubitak predsjedničkih izbora nije dobra opcija. Iz toga, dodaje, proizlazi da za Plenkovića više nema dobrog rješenja. Cijela njegova konstrukcija, nastavlja, počivala je na dobrom rezultatu na EU izborima, a to se nije ostvarilo.

– Plenković više nema manevarskog prostora, nema rezervne varijante – kaže Puhovski i dodaje da Plenkovića u ovom trenutku od etikete potpunog gubitnika spašava jedino činjenica da nema dovoljno posložene pozicije protiv sebe.