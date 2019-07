Pupovac o rekonstrukciji Vlade: SDSS podržava osnaživanje Vlade, ali ne treba čekati jesen

SDSS podržava povećanje funkcionalnosti i osnaživanje Vlade koje je najavio premijer Andrej Plenković, kazao je čelnik te stranke Milorad Pupovac dodavši kako misli da ne bi trebalo čekati jesen za najavljenu rekonstrukciju. U nagađanjima tko će zamijeniti ministre na odlasku spominjala se čak i opcija da netko SDSS-ov dobije Ministarstvo uprave, no Pupovac tvrdi kako o tome tko će preuzeti to ministarstvo nemaju nikakvu ideju.

– Povećanje funkcionalnosti i osnaživanje Vlade po mišljenju našeg kluba i stranke dobrodošao je potez, i u tom smislu podržavamo stajalište Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a i čekamo da premijer napravi ono što je nužno, a to znači unutrašnje konzultacije da sam odluči i procijeni to što je neophodno napraviti, a nakon toga valjda ćemo i mi biti obaviješteni. Što se tiče priča o smanjenju Vlade, imali smo raznih pokusa s manjim brojem ministarstava, ali to nije nužno povećalo funkcionalnost, mislim da će premijer odlučiti hoće li imati isti broj ministarstava, veći ili manji broj ili će se to raditi na drukčiji način – komentira Pupovac.

Misli da nema potrebe da se gubi vrijeme i čeka s rekonstrukcijom do jeseni, ali opet sumnja da će se to napraviti do petka dok još zasjeda Sabor.

– Danas je koliko razumijem srijeda, stigne se otići dva puta na ručak, ali za ozbiljnije poslove mislim da nema vremena – kaže Pupovac.

Upitan opterećuju li Vlade afere ministara, odgovara kako štošta opterećuje rad Vlade.

– Opterećuju ga razne okolnosti u društvu, ono do čega je nama kao partneru stalo jest političko snaženje, jačanje Vlade i političke scene u zemlji jer nam se čini da je to krizna točka koju treba sagledati i sanirati – uzvraća Pupovac, pa je dodatno upitan znači li to da misli da trebaju otići i ministri kao Goran Marić, Gabrijela Žalac i ostali....

– Ja jesam lingvist, ali nisam stručnjak za pojedinačna imena te vrste, barem ne u tom smislu, dakle, što se tiče odluke predsjednika Vlade kako će izgledati njegov prijedlog za rekonstrukciju, ta pitanja postavite njemu, a ne meni. A kada dođe vrijeme za razgovor te vrste, onda ćemo mi reći svoje mišljenje – zaključuje.